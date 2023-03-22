ВСУ отразили 114 атак россиян на пяти направлениях, оккупанты нанесли ракетные и авиационные удары — Генштаб

Агрессорка Россия не запугивает намерений о полной оккупации Донецкой и Луганской областей. Противник ведет наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, на других – обороняется. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили 114 вражеских атак на восточном участке фронта.

Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 22 марта.

Российский агрессор не перестает игнорировать законы и обычаи войны, обстреливает населенные пункты, а также объекты критической инфраструктуры, отмечают в Генштабе. За минувшие сутки оккупанты нанесли 10 ракетных и 32 авиационных удара, а также совершили 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам.

Угроза нанесения ударов остается по всей территории Украины. Так, этой ночью, 22 марта, противник нанес очередной массированный авиационный удар БпЛА «Шахед-136». По предварительной информации, 16 дронов из 21 запущенного врагом были уничтожены нашими защитниками.

Ситуация на направлениях:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, формирование наступательных группировок противника не выявлено. Высшее руководство республики Белоруссия продолжает поддерживать вооруженную агрессию российской федерации, предоставляет свою инфраструктуру для подготовки подразделений противника. Враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах. За прошедшие сутки произвел обстрелы районов населенных пунктов Хреновка и Михальчина Слобода Черниговской области; Атинское, Искрисковщина, Волфино, Павловка, Басовка, Юнаковка и Поповка на Сумщине и Басове, Казачья Лопань, Стрелка, Глубокое, Волчанск и Большой Бурлук Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки сломать нашу оборону. Вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная, Диброва, Белогоровка и Веселое. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Красное Первое, Двухлетняя, Масютовка, Купянск, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Новоселовское, Невское и Белогоровка – Луганской, а также Торское, Спорное и Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, теряя значительное количество живой силы, вооружения и военной техники. Наши защитники круглосуточно отражали многочисленные атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Ивановское, Бахмут, Клищиевка и Майорск. Вражеские обстрелы подверглись, в частности, Васюковка, Железнянское, Миньковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Предтечине, Часов Яр, Курдюмовка, Озаряновка и Северное Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил наступательные действия в районах Новобахмутовки, Новокалинового, Красногоровки, Степного, Бердичев, Авдеевки, Северного, Водяного, Первомайского, Марьинки и Победы — успеха не имел. Почти 20 неудачных попыток наступления были предприняты врагом в районе Марьинки. Вражеских обстрелов подверглись Ласточкино, Бердичи, Орловка, Авдеевка, Тоненькое, Георгиевка, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Угледар в Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелы подверглись районам населенных пунктов Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Волшебное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское – Запорожской, а также Херсон, Берислав, Понятовка, Дарьевка и Антоновка.

За прошедшие сутки Авиация Сил обороны Украины нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов. В то же время, наши защитники сбили 15 вражеских БПЛА разных типов, а также 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили состав боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса, радиолокационную станцию и один другой важный объект противника.

Напомним, почти после полуночи 22 марта 2023 года на Киевщине и в ряде украинских областей была объявлена воздушная тревога из-за полетов беспилотников. В частности, страна-террорист снова запустила свои смертоносные БПЛА в направлении столицы. В Хмельницком слышались звуки взрывов.

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