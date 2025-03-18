ВСУ отразили 18 атак в Курской области: россияне массово применяют авиабомбы

Зафиксировано 30 авиационных ударов противника, во время которых враг использовал 42 управляемых авиабомба (КАБ).

За прошедшие сутки Силы обороны Украины успешно отразили 18 атак российских оккупантов в Курской области.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Ситуация на Курском направлении. / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Зафиксировано 30 авиационных ударов противника, во время которых враг использовал 42 управляемых авиабомба (КАБ). Кроме того, оккупанты произвели 301 артиллерийский обстрел, девять из которых – из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Напомним, что российские войска за прошедшие сутки, 18 марта, продолжали наземную операцию для вытеснения украинских сил с их позиций, оставшихся в Курской области. Впрочем, россияне не совершили подтвержденного продвижения.

Накануне российские силовики заявили, что их армия захватила Гоголевку, а так называемый российский милблогер утверждал, что они продвинулись южнее населенного пункта. Аналитики подчеркивают, что заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ заявил, что военные России продолжают продвигаться в неопределенные районы Сумской области, чтобы создать "буферную зону" после того, как российские силы захватили всю Курскую область. Впрочем, в ISW не подтверждают эти заявления.