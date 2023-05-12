ВСУ отразили 44 вражеских атаки на самых горячих направлениях: новости с фронта от Генштаба

За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных ударов, в частности, по городам Славянск, Константиновка и Запорожье. Зафиксировано 59 вражеских авиационных ударов и 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 12 мая.

Ситуация по регионам

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — отражены 44 атаки врага. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. РФ продолжает использовать территорию и материально-техническую базу Беларуси для проведения подготовки и боевого слаживания подразделений Вооруженных Сил РФ, сформированных во время мобилизации. Затем эти подразделения привлекают к ведению боевых действий на территории Украины.

признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. РФ продолжает использовать территорию и материально-техническую базу Беларуси для проведения подготовки и боевого слаживания подразделений Вооруженных Сил РФ, сформированных во время мобилизации. Затем эти подразделения привлекают к ведению боевых действий на территории Украины. На Северском и Слобожанском направлениях за прошедшие сутки враг бил из авиации по районам населенных пунктов Красный Хутор Черниговской области и Кренидовка, Зноб-Новгородское и Уралово Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка, Леоновка Черниговской области, Нововасиловка, Украинское, Зноб-Новгородское, Муравье, Красное, Искрисковщина, Белополье, Яструбино, Кондратовка и Басовка Сумской области, а также Гурова, Огурцово, Гатище, Волчанск, Тихое, Синельниково, Зибино, Бочково, Бударки и Большой Бурлук Харьковской области.

за прошедшие сутки враг бил из авиации по районам населенных пунктов Красный Хутор Черниговской области и Кренидовка, Зноб-Новгородское и Уралово Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка, Леоновка Черниговской области, Нововасиловка, Украинское, Зноб-Новгородское, Муравье, Красное, Искрисковщина, Белополье, Яструбино, Кондратовка и Басовка Сумской области, а также Гурова, Огурцово, Гатище, Волчанск, Тихое, Синельниково, Зибино, Бочково, Бударки и Большой Бурлук Харьковской области. На Купянском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Песчаного. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Одрадное, Дворичанское, Каменка, Тополя, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка — Луганской.

в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Песчаного. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Одрадное, Дворичанское, Каменка, Тополя, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка — Луганской. На Лиманском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества. Нанесли авиаудары вблизи Грековки, Верхнекаменского, Спорного и Белогоровки. Артиллерийские обстрелы получили Макеевка, Невское Луганской области и Белогоровка, Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Берестовое и Веселое Донецкой области.

оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества. Нанесли авиаудары вблизи Грековки, Верхнекаменского, Спорного и Белогоровки. Артиллерийские обстрелы получили Макеевка, Невское Луганской области и Белогоровка, Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Берестовое и Веселое Донецкой области. На Бахмутском направлении противник продолжает наступление. Продолжаются бои в городе Бахмут. За прошедшие сутки враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Ступочек. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Бахмут, Белая Гора, Курдюмовка и Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Марково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Александро-Шультино, Южное, Торецкое, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

противник продолжает наступление. Продолжаются бои в городе Бахмут. За прошедшие сутки враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Ступочек. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Бахмут, Белая Гора, Курдюмовка и Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Марково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Александро-Шультино, Южное, Торецкое, Северное и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Степное, Северное и Первомайское Донецкой области.

противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Степное, Северное и Первомайское Донецкой области. На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки в районе Марьинки. Также вражеским обстрелам подверглись Острое, Георгиевка и Победа Донецкой области.

подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки в районе Марьинки. Также вражеским обстрелам подверглись Острое, Георгиевка и Победа Донецкой области. На Шахтерском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в районе Новомихайловки, успеха не имел. Нанес авиационные удары возле Угледара и Пречистовки. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Константиновка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.

в течение суток враг вел наступательные действия в районе Новомихайловки, успеха не имел. Нанес авиационные удары возле Угледара и Пречистовки. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Константиновка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка и Пречистовка. На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Нанесли авиаудары по районам Малой Токмачки, Омельника и Кизомиса. Обстреляли населенные пункты Времивка и Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области; Никополь – Днепропетровской; Золотая Балка, Веселое, Львове, Ивановка, Антоновка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и Херсон.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь РФ не прекращает тактику террора.

Ответ ВСУ

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Кроме того, уничтожено 9 вражеских БпЛА разных типов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 11 пунктов управления, 19 районов сосредоточения живой силы, 1 состав боеприпасов, 1 состав горюче-смазочных материалов, 9 артиллерийских подразделений на огневой позиции, 1 средство противовоздушной обороны и еще 2 важные цели противника.