ВСУ отразили 56 штурмов на Покровском направлении: что происходит на фронте

Самое горячее после Покровского было Кураховское направление, где украинские бойцы остановили 39 вражеских атак.
На фронте в Украине за сутки произошло 197 боевых столкновений. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, враг также был активным на Кураховском, Времивском и Купянском направлениях.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Ситуация на фронте
На Харьковском направлении за сутки произошло пять боев близ Волчанска.
На Купянском направлении зафиксировано 23 боя. Украинские войска отражали штурмовые действия врага неподалеку от Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Колесниковки, Стельмаховки и Берестово.
На Лиманском направлении оккупанты устроили 18 атак возле Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Чернещины и Новосадово.
На Северском направлении Силы обороны Украины остановили семь вражеских попыток прорвать оборону в районах Верхнекаменского, Выемки, Ивано-Дарьевки и Спорного.
На Краматорском направлении произошло восемь боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия россиян неподалеку от Клищиевки, Калиновки, Часова Яра, Ступочек и Белой Горы.
На Торецком направлении велось 18 боев, в частности, возле Торецка, Щербиновки, Романовки и Нелиповки.
На Покровском направлении ВСУ отражали 56 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Новогродовка, Крутой Яр, Гродовка, Михайловка и Селидово. Самая большая концентрация атак была у Новогродовки и Михайловки.
На Кураховском направлении украинские бойцы остановили 39 атак противника вблизи Украинска, Георгиевки, Константиновки, Галицыновки и Красногоровки.
На Времивском направлении российская армия совершили 21 наступательное действие возле Водяного, Угледара, Константиновки и Пречистовки.
На Приднепровском направлении Силы обороны Украины отразили две вражеские атаки.
На Ореховском и Гуляйпольском направлениях ситуация остается без особых изменений.
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На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования российских наступательных группировок не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями россияне сохраняют военное присутствие, устраивают минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.
Атаки по Украине и позициям ВСУ
По уточненной информации, в течение 2 сентября российские оккупанты нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три удара, применив 33 ракеты, и 68 авиаударов, сбросив 77 КАБов. Враг также произвел более 3900 обстрелов, из них 139 – из реактивных систем залпового огня.
Захватчики наносили авиаудары в районах населенных пунктов Глухов, Белополье, Заруцке Сумской области; Григоровка, Дружба, Дачное, Торецк, Александрополь, Мирноград, Селидово, Константиновка, Богатырь Донецкой области; Новодарьевка, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка Запорожской области; Казачье Херсонской области.
В то же время, авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ врага. Кроме того, украинские бойцы поразили российскую артиллерийскую систему и две понтонные переправы.
К слову, по данным аналитиков Deep Sate, враг продвинулся в Нью-Йорке и Пречистовке.
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