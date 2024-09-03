ВСУ отразили 56 штурмов на Покровском направлении: что происходит на фронте

Самое горячее после Покровского было Кураховское направление, где украинские бойцы остановили 39 вражеских атак.

На фронте в Украине за сутки произошло 197 боевых столкновений. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, враг также был активным на Кураховском, Времивском и Купянском направлениях.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении за сутки произошло пять боев близ Волчанска.

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На Купянском направлении зафиксировано 23 боя. Украинские войска отражали штурмовые действия врага неподалеку от Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Колесниковки, Стельмаховки и Берестово.

На Лиманском направлении оккупанты устроили 18 атак возле Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Чернещины и Новосадово.

На Северском направлении Силы обороны Украины остановили семь вражеских попыток прорвать оборону в районах Верхнекаменского, Выемки, Ивано-Дарьевки и Спорного.

На Краматорском направлении произошло восемь боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия россиян неподалеку от Клищиевки, Калиновки, Часова Яра, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении велось 18 боев, в частности, возле Торецка, Щербиновки, Романовки и Нелиповки.

На Покровском направлении ВСУ отражали 56 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Новогродовка, Крутой Яр, Гродовка, Михайловка и Селидово. Самая большая концентрация атак была у Новогродовки и Михайловки.

На Кураховском направлении украинские бойцы остановили 39 атак противника вблизи Украинска, Георгиевки, Константиновки, Галицыновки и Красногоровки.

На Времивском направлении российская армия совершили 21 наступательное действие возле Водяного, Угледара, Константиновки и Пречистовки.

На Приднепровском направлении Силы обороны Украины отразили две вражеские атаки.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях ситуация остается без особых изменений.

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На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования российских наступательных группировок не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями россияне сохраняют военное присутствие, устраивают минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

Атаки по Украине и позициям ВСУ

По уточненной информации, в течение 2 сентября российские оккупанты нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три удара, применив 33 ракеты, и 68 авиаударов, сбросив 77 КАБов. Враг также произвел более 3900 обстрелов, из них 139 – из реактивных систем залпового огня.

Захватчики наносили авиаудары в районах населенных пунктов Глухов, Белополье, Заруцке Сумской области; Григоровка, Дружба, Дачное, Торецк, Александрополь, Мирноград, Селидово, Константиновка, Богатырь Донецкой области; Новодарьевка, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка Запорожской области; Казачье Херсонской области.

В то же время, авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ врага. Кроме того, украинские бойцы поразили российскую артиллерийскую систему и две понтонные переправы.

К слову, по данным аналитиков Deep Sate, враг продвинулся в Нью-Йорке и Пречистовке.

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