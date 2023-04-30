ВСУ отразили 58 атак оккупантов и поразили несколько важных военных объектов противника – Генштаб

За прошедшие сутки оккупанты нанесли семь ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – в течение суток было отражено 58 вражеских атак. В эпицентре боевых действий Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиаудары по Галагановке и Леоновке; совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хреновка, Заречье, Елино, Тимоновичи, Леоновка, Красный Хутор Черниговской области; Украинское, Середина-Буда Стукаловка, Искрисковщина, Шпиль, Волфино, Юнаковка и Могрица Сумской области, а также Красная Заря, Гоптовка, Красное, Терновая, Волчанск, Волчанские Хутора и Нестерное в Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, активно применял БПЛА для корректировки огня артиллерии. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Строевке, Каменке, Тополе, Фиголовке, Новомлинску, Двухлетнему, Западному, Лиману Первому, Кисловке, Берестову Харьковской области и Новоселовскому на Луганщине.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому Луганской области и Новосадово, Торскому, Белогоровку, Верхнекаменному и Раздоловке – Донецкой.

В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского и Предтечиного. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Константиновка, Белая Гора, Александро-Шультино, Дилиевка, Северное, Торецк, Шумы, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе населенных пунктов Авдеевка и Первомайское Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял Новокалиново, Авдеевку, Карловку, Водяное и Первомайское.

На Марьинском направлении отражены атаки противника в районах Марьинки и Новомихайловки. Кроме того, вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Победе и Парасковеевке.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Обстрелял Богоявленку, Угледар, Новоукраинку, Пречистовку, Шахтерское и Большую Новоселку Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелял, в частности, Времивку, Новоселку, Новополь, Зеленое поле Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку, Новоандреевку и Каменское на Запорожье и Гавриловку, Змиевку, Берислав, Казацкое, Ивановку, Зимовник, Белозерку, Днепровское, Кизомис и Херсон.

Во временно оккупированном Севастополе в результате вчерашнего масштабного пожара, вспыхнувшего на нефтебазе у Казачьей бухты, огнем было уничтожено 10 резервуаров с нефтепродуктами, общей емкостью около 40 тысяч тонн. В связи с этим городом распространились панические слухи о неспособности российской противовоздушной обороны обеспечить безопасность собственных стратегических объектов. В свою очередь, чувствуя начало так называемого "горячего курортного сезона" во временно оккупированном Крыму, российские военнослужащие начали писать рапорты на отпуск, в которых указывают места его проведения на территории континентальной России.

"Следует отметить, что данная нефтебаза обеспечивала горючим корабли Черноморского флота РФ, которые наносили ракетные удары по мирным городам Украины. Мишенями российских террористов становились мирные люди и гражданские объекты. В то же время, по имеющейся информации, в результате пожара на нефтебазе пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава. Также были сбиты два вражеских БПЛА типа "Shahed", один разведывательный "Орлан-10" и еще один БПЛА неустановленного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы противника, два состава горюче-смазочных материалов, два средства противовоздушной обороны, одно артиллерийское подразделение и еще одну важную цель противника.

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