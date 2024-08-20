ВСУ отразили 63 вражеских атаки на Покровском направлении: Генштаб сообщил новости с фронта

Кроме того, враг на Торецком направлении предпринял 24 попытки продвинуться вперед.

На фронте в Украине за сутки зафиксировано 158 боевых столкновений. Более трети из боев пришлось на Покровское направление.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В Харьковском направлении российские войска продолжали наступательные и штурмовые действия. В общей сложности произошло пять инициированных врагом боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.

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На Купянском направлении за сутки произошло 14 боевых столкновений. Украинские войска отражали вражеские атаки в районах Глушковки, Стельмаховки, Кругляковки, Синковки, Андреевки и в сторону Лозовой.

На Лиманском направлении Силы обороны Украины остановили 11 российских атак в районах Грековки, Новосадово, Макеевки, Невского, Новосергеевки, Новоегоровки и Торского.

На Северском направлении украинские защитники отбили 10 атак неподалеку от Ивано-Дарьевки, Спорного и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении украинские бойцы свели на нет семь попыток захватчиков прорвать оборону в районах Ивановского и Андреевки Донецкой области.

На Торецком направлении оккуппанты предприняли 24 попытки продвинуться вперед. Враг действовал в районах населенных пунктов Северное, Нью-Йорк, Нелиповка, Железное и активно возле Торецка. Там россияне также нанесли пять ударов девятью управляемыми авиабомбами.

На Покровском направлении Силы обороны Украины отразили 63 вражеских атаки. Больше всего – в районах Новогродовки, Михайловки и Воздвиженки.

На Кураховском направлении украинские войска продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Невельское и Константиновка, где российские силы 11 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.

На Времивском направлении армия РФ предприняла пять попыток захватить позиции украинских войск неподалеку от Водяного и Угледара Донецкой области. Враг также атаковал со стороны Владимировки и Сладкого.

В Ореховском и Гуляйпольском направлениях российские захватчики наступательных действий не проводили.

В Херсонской области, на Приднепровском направлении, украинские защитники отбили один штурм врагом своих позиций.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской областью российские оккупанты сохраняют военное присутствие, проводят разведывательную деятельность.

Удары по Украине и ВСУ

За прошедшие сутки захватчики нанесли по позициям украинских войск и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 78 авиаударов, в том числе сбросив 103 КАБа. Враг также произвел 4624 обстрела, из них 141 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 1448 дронов-камикадзе.

Оккупанты наносили авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Порозок, Хотинь, Обуховка, Липцы, Купянск-Узловой, Копанки, Сергеевка, Курдюмовка, Торецк, Щербиновка, Нелиповка, Дачное, Александрополь, Макаровка, Шахтерское, Темыревка, Новоданиловка и Ольговка.

В то же время, украинские авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава, оружия и военной техники врага, один удар – по пункту управления, один – по средству ПВО, два – по артиллерийским системам и четыре – по других важных целях российских оккупантов.

Украинские войска продолжают активными действиями истощать боевой потенциал врага, в том числе во время операции в Курской области.

Напомним, по сообщению аналитиков Deep State, российские войска захватили Межевое, Скучное и Журавку, продвинулся возле Гродовки и в Заветном. Продолжаются тяжелые бои за Нью-Йорк.

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