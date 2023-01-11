ВСУ отразили атаки на Харьковщине и Донбассе, поразить пункты управления и позиции врага — Генштаб

За минувшие сутки ВСУ отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области, Стельмаховка — Луганской и Спорное, Раздолевка, Веселое, Бахмут, Клещиевка, Майорск, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Пречистовка в Донецкой области.

Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 11 января.

Противник нанес 6 ракетных и 16 авиационных ударов. Совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Харьковской, Донецкой и Херсонской областей.

По всей территории Украины остается опасность вражеских авиационных и ракетных ударов. Призываем при сигналах воздушной тревоги идти в укрытие, — наглашивают в Генштабе.

Ситуация на направлениях:

На Северском направлении обстрелы из минометов и ствольной артиллерии подверглись районам Сеньковки Черниговской области и Кучеривки, Александровки и Покровки на Сумщине.

На Слобожанском направлении обстреляны районы 19 населенных пунктов. Среди них — Сосновка, Зеленое, Волчанск, Домашнее, Красное, Лопань, Красное Первое и Двухлетняя Харьковской области.

На Купянском направлении огневого поражения понесли районы Ольшаной, Орлянки и Кисловки в Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении под огневое влияние попали Макеевка, Невское и Краснопоповка в Луганской области и Терны и Серебрянка Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелы фиксировались в районах Яковлевки, Белогоровки, Соледара, Бахмута, Клещиевки, Белой Горы, Спорного, Дружбы и Парасковеевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстреляны Авдеевка, Веселое, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Первомайское на Донетчине.

На Новопавловском направлении под вражеский огонь снова попали Времовка, Великая Новоселка и Угледар Донецкой области.

В Запорожском направлении враг обстрелял районы 22 населенных пунктов. Среди них – Свободное Поле и Новополь на Донетчине и Ольговское, Железнодорожное, Малая Токмачка, Гуляйполе, Степное, Щербаки и Белогорье Запорожской области.

В Херсонском направлении от российских артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура 12 населенных пунктов. В частности это – Антоновка, Веселое, Республиканец, Днепровское, Дудчаны, Милово, Золотая Балка и Херсон. Пострадали мирные люди.

Российские оккупационные войска оказывают моральное и физическое давление на население временно оккупированных и занятых территорий. Так, почти 1500 работников Запорожской АЭС, отказавшихся получать российские паспорта и подписывать договор с Росатомом, лишены пропусков и доступа на предприятие. Захватчики ищут новых работников для АЭС на территории российской федерации и готовят жилищный фонд для будущих работников путем так называемой "национализации" квартир уехавших местных жителей.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения противника, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 3 пункта управления, 2 позиции российских ракетных войск и артиллерии и 8 районов сосредоточения живой силы оккупантов.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война в Украине закончится в 2023 году, и затягивать ее с украинской стороны никто не собирается. По его словам, затягивание войны было бы плохим сценарием для Украины, к которому так стремится Россия.

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