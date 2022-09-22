ВСУ отразили атаки оккупантов около трех населенных пунктов: утренняя сводка Генштаба 22 сентября

Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и содержании захваченных территорий, а также пытается сорвать активные действия сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает наши позиции вдоль линии столкновения, принимает меры по перегруппировке своих войск, постоянно ведет воздушную разведку.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины 22 сентября.

За минувшие сутки враг нанес 8 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил 115 обстрелов с РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. В результате ударов российских войск пострадала инфраструктура более 40 населенных пунктов. Это, в частности, Северск, Марьинка, Веселое, Нескучное, Егоровка, Безымянное, Белогорка, Миролюбовка и Высокополье. Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений.

На других направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов и артиллерии разных калибров:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Сеньковка и Гута-Студенецкая Черниговской области;

– в районах населенных пунктов Сеньковка и Гута-Студенецкая Черниговской области; на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Стрелка, Глубокое, Мороховец, Гатище, Волчанск, Каменка, Купянск и Осыково;

– в районах населенных пунктов Стрелка, Глубокое, Мороховец, Гатище, Волчанск, Каменка, Купянск и Осыково; на Краматорском направлении – Славянск, Коровой Яр, Богородичное, Александровка, Яровая, Пришиб, Диброва, Донецкое и Райгородок;

– Славянск, Коровой Яр, Богородичное, Александровка, Яровая, Пришиб, Диброва, Донецкое и Райгородок; на Бахмутском направлении – Николаевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Раздолевка, Опросное, Яковлевка, Белогоровка и Майорск;

– Николаевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Раздолевка, Опросное, Яковлевка, Белогоровка и Майорск; на Авдеевском направлении – Красногоровка, Авдеевка, Каменка, Опросное, Марьинка и Водяное;

– Красногоровка, Авдеевка, Каменка, Опросное, Марьинка и Водяное; на Новопавловском и Запорожском направлении огневого воздействия подверглись около 16 населенных пунктов. Среди них – Угледар, Пречистовка, Гуляйпольское, Нескучное, Времовка и Новополь.

огневого воздействия подверглись около 16 населенных пунктов. Среди них – Угледар, Пречистовка, Гуляйпольское, Нескучное, Времовка и Новополь. На Южнобужском направлении обстрелы подверглись более 25 населенным пунктам вдоль линии столкновения. С целью ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил более 30 вылетов БпЛА.

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Нарушение норм интернационального гуманитарного права и обычаев ведения войны остается нормой поведения русских военнослужащих на временно занятых территориях. Так, в Сватовском районе, с целью сокрытия инженерного оборудования территорий, оккупанты насильно выселили жителей населенных пунктов Гончаровка и Кузьменовка из жилья и вывезли в глубь временно оккупированной территории Луганской области. В Николаевской области оккупанты захватили у территориальных общин машины-молоковозы и задействовали их для скрытого подвоза горючего в зону боевых действий.

За минувшие сутки подразделения наших войск отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Одрадовка и Новомихайловка.

Для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны нанесла 41 удар по враждебным позициям. Подтверждено поражение 21 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 4 опорных пункта, 15 позиций зенитных ракетных комплексов.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли огневое поражение по 24 объектам противника. В частности, по 4 пунктам управления разного уровня, 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 складах боеприпасов и ГСМ. В зону поражения попали склады, 4 объекта ПВО и артиллерии.

Напомним, в рамках обмена пленными с Россией удалось освободить 215 наших военных, среди которых 108 бойцов "Азова".

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