ВСУ отразили атаки оккупантов около трех населенных пунктов: утренняя сводка Генштаба 22 сентября

Начались 211 сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.
Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и содержании захваченных территорий, а также пытается сорвать активные действия сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает наши позиции вдоль линии столкновения, принимает меры по перегруппировке своих войск, постоянно ведет воздушную разведку.
Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины 22 сентября.
За минувшие сутки враг нанес 8 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил 115 обстрелов с РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. В результате ударов российских войск пострадала инфраструктура более 40 населенных пунктов. Это, в частности, Северск, Марьинка, Веселое, Нескучное, Егоровка, Безымянное, Белогорка, Миролюбовка и Высокополье. Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений.
На других направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов и артиллерии разных калибров:
- на Северском направлении – в районах населенных пунктов Сеньковка и Гута-Студенецкая Черниговской области;
- на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Стрелка, Глубокое, Мороховец, Гатище, Волчанск, Каменка, Купянск и Осыково;
- на Краматорском направлении – Славянск, Коровой Яр, Богородичное, Александровка, Яровая, Пришиб, Диброва, Донецкое и Райгородок;
- на Бахмутском направлении – Николаевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Раздолевка, Опросное, Яковлевка, Белогоровка и Майорск;
- на Авдеевском направлении – Красногоровка, Авдеевка, Каменка, Опросное, Марьинка и Водяное;
- на Новопавловском и Запорожском направлении огневого воздействия подверглись около 16 населенных пунктов. Среди них – Угледар, Пречистовка, Гуляйпольское, Нескучное, Времовка и Новополь.
- На Южнобужском направлении обстрелы подверглись более 25 населенным пунктам вдоль линии столкновения. С целью ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил более 30 вылетов БпЛА.
Нарушение норм интернационального гуманитарного права и обычаев ведения войны остается нормой поведения русских военнослужащих на временно занятых территориях. Так, в Сватовском районе, с целью сокрытия инженерного оборудования территорий, оккупанты насильно выселили жителей населенных пунктов Гончаровка и Кузьменовка из жилья и вывезли в глубь временно оккупированной территории Луганской области. В Николаевской области оккупанты захватили у территориальных общин машины-молоковозы и задействовали их для скрытого подвоза горючего в зону боевых действий.
За минувшие сутки подразделения наших войск отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Одрадовка и Новомихайловка.
Для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны нанесла 41 удар по враждебным позициям. Подтверждено поражение 21 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 4 опорных пункта, 15 позиций зенитных ракетных комплексов.
Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли огневое поражение по 24 объектам противника. В частности, по 4 пунктам управления разного уровня, 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 складах боеприпасов и ГСМ. В зону поражения попали склады, 4 объекта ПВО и артиллерии.
Напомним, в рамках обмена пленными с Россией удалось освободить 215 наших военных, среди которых 108 бойцов "Азова".
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