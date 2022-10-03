ВСУ отразили атаки оккупантов в районе восьми населенных пунктов: сводка Генерального штаба 3 октября

Начались 222 сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.
Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирного населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Остается угроза нанесения противникам авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
За минувшие сутки оккупанты нанесли 11 ракетных и 10 авиационных ударов, совершили более 65 обстрелов с РСЗО.
От вражеских ударов пострадало более 35 населенных пунктов. Среди них — Редкодуб, Славянск, Краматорск, Белогоровка, Бахмут, Нетайлово, Водяное, Марьинка, Времовка, Кривой Рог, Запорожье, Железнодорожное и Николаев.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.
На других направлениях противник совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов:
- на Северском направлении – в районах населенных пунктов Украинское Черниговской области и Басовка, Писаревка и Кияница Сумской области;
- на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Новосадово, Терны, Ямполь, Северск, Верхнекаменное и Спорное;
- на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Федоровка, Раздолевка, Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Зайцево, Торецк, Майорск, Нелиповка и Юрьевка;
- на Авдеевском направлении – Авдеевка, Первомайское, Водяное, Карловка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.
- на Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстрелял из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Времовка, Большая Новоселка, Нескучное, Новоукраинка, Пречистовка, Угледар, Павловка, Никольское, Ровнополье, Ольговское, Железнодорожное.
- на Южнобужском направлении обстрелов подверглись районы более 45 населенных пунктов вдоль линии столкновения.
По уточненной информации подтверждено поражение личного состава и военной техники противника в Запорожской области за предыдущие дни. Это один район сосредоточения личного состава, три склада с боеприпасами, более двадцати единиц вооружения и военной техники, один зенитный ракетный комплекс С-300. В общей сложности, более двухсот пятидесяти оккупантов получили ранения. Информация о ликвидированных уточняется.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Выемка, Спорное, Невельское и Первомайское.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла семь ударов. Подтверждено поражение пункта управления, пяти мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также зенитного ракетного комплекса противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили один вертолет Ка-52, один штурмовик Су-25 и восемь беспилотных летательных аппаратов.
Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки, в частности, поразили два командных пункта, четырнадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, а также восемь других важных объектов противника.
Напомним, в ночь на понедельник, 3 октября, российские оккупанты ракетами обстреляли город Запорожье. Жителей после обстрела города местные власти просят соблюдать правила безопасности, поскольку возможна повторная атака врага.
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