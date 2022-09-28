ВСУ отразили атаки оккупантов в районе восьми населенных пунктов: утренняя сводка Генштаба 28 сентября

Противник обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Кроме того, пытается восстановить утраченные позиции на отдельных направлениях, ведет воздушную разведку.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины 28 сентября.

Враг наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирного населения. Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

За минувшие сутки противник нанес 10 ракетных и 17 авиационных ударов, совершил более 105 обстрелов с РСЗО. Российские оккупанты бьют и по гражданским объектам, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

От вражеского огня пострадало более 40 населенных пунктов. В частности, Харьков, Славянск, Краматорск, Николаев, Авдеевка и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов из танков, минометов и артиллерии разных типов:

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Стрелка, Сосновка, Красное и Грушевка;

– в районах населенных пунктов Стрелка, Сосновка, Красное и Грушевка; на Краматорском направлении – Редкодуб, Екатериновка и Старый Караван;

– Редкодуб, Екатериновка и Старый Караван; на Бахмутском направлении – Спорное, Северск, Серебрянка, Нью-Йорк, Бахмутское, Веселая Долина, Яковлевка, Белогоровка и Раздолевка;

– Спорное, Северск, Серебрянка, Нью-Йорк, Бахмутское, Веселая Долина, Яковлевка, Белогоровка и Раздолевка; на Авдеевском направлении – Авдеевка, Бердичи, Опросное, Водяное, Тоненькое, Красногоровка, Карловка, Марьинка и Парасковеевка.

– Авдеевка, Бердичи, Опросное, Водяное, Тоненькое, Красногоровка, Карловка, Марьинка и Парасковеевка. на Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись более 25 населенным пунктам. Среди них – Никольское, Угледар, Пречистовка, Нескучное, Новониколаевка, Времевка, Темировка и Ольговское.

обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись более 25 населенным пунктам. Среди них – Никольское, Угледар, Пречистовка, Нескучное, Новониколаевка, Времевка, Темировка и Ольговское. на Южнобужском направлении огневого поражения потерпели более 30 населенных пунктов вдоль линии столкновения. В целях ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил более 25 вылетов БпЛА.

В российских оккупационных войсках начался прием личного состава, призванного по частичной мобилизации. Так, в подразделения 1 танкового полка 2 мотострелковой дивизии 1 танковой армии, выбывающие в зону боевых действий, прибыло пополнение. Подготовка с ним не производилась вообще. Также военно-политическое руководство РФ одновременно с частичной мобилизацией продолжает мероприятия так называемой "самомобилизации". В уже воюющие в Украине подразделения прибывают лица осужденные за уголовные преступления.

За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Железное, Николаевка Вторая, Первомайское, Победа, Новомихайловка и Безымянное.

Авиация Сил обороны нанесла 17 ударов. Подтверждено поражение 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники врага, 3 опорных пункта и 7 позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, за сутки, украинские подразделения противовоздушной обороны уничтожили самолет, 6 БпЛА и 1 управляемую авиационную ракету Х-59 врага.

Ракетные войска и артиллерия поразили 12 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 4 склада с боеприпасами, позиции средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, в частности автоматизированную станцию помех "Житель".

Напомним, российские оккупанты попытались танками провести наступление на Херсонщине.

Обращение Зеленского за 27 сентября: Продвигаемся вперед и освобождаем нашу землю

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