ВСУ отразили атаки РФ возле Авдеевки и штурмуют возле Бахмута: сводка Генштаба

ВСУ отразили ряд атак оккупантов на Авдеевском направлении и продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области. За прошедшие сутки произошло 89 боевых столкновений.

Детальнее о ситуации на фронте – в утренней сводке Генштаба ВСУ 12 декабря.

Всего враг нанес 10 ракетных и 18 авиационных ударов, совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили Победа и Новомихайловка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 90 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

Ситуация на фронте

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 4 атаки врага в районах Синьковки и северо-западнее Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 8 атак врага в районах Спорного и Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 14 атак врага в районах Богдановки, Клещиевки, Андреевки и Северной Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отразили 42 атаки противника в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 14 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлениях Силы обороны отразили 3 атаки врага в районах севернее Приютного и западнее Новопокровки Запорожской области.

В то же время, на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла два удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, двум складам боеприпасов, одному пункту управления и одному артиллерийскому средству противника.

Как сообщалось, ночью 12 декабря РФ совершила атаку дронов на Украину : было выпущено 15 беспилотников. Силы ПВО "приземлили" девять БПЛА.

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