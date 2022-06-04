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ВСУ отразили атаки россиян, пытавшихся наступать на Барвинково и Святогорск

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ВСУ отразили атаки россиян, пытавшихся наступать на Барвинково и Святогорск

Фото: Associated Press

В Харьковской области продолжаются бои с оккупантами страны-агрессора России.

За прошедшие сутки враг пытался вести наступление на Барвенково и Святогорск. На Изюмщине – в направлении Вернополья и Богородичного. Все атаки россиян отразили украинские защитники.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В течение суток россияне обстреливали Барвинково в Изюмском районе и Циркуны в Харьковском. Кроме того, по Харьковскому району нанесен ракетный удар. Повреждены дома. Пострадавших в результате воздушной атаки нет.

Накануне при обстреле армией Российской Федерации Балаклеи ранения получил 11-летний ребенок. Всего в сутки в Балаклее восемь раненых. Двое мирных жителей травмированы в Харькове в результате обстрела окрестностей города.

Синегубов также сообщил: по данным Нацполиции, в Харьковской области с начала войны погибли 38 детей.

Как сообщалось, ВСУ уничтожили почти всю 35-ю общевойсковую армию Российской Федерации в Изюме Харьковской области.

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