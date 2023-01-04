ВСУ отразили атаки россиян у Бахмута и Белогоровки, поразить пункты управления и позиции врага — Генштаб

За минувшие сутки ВСУ отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Соледарь, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Марьинка, Новомихайловка, Победа и Красногоровка Донецкой области.

Оккупанты сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и пытаются улучшить тактическое положение подразделений своих войск на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях. В Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется.

Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 4 января.

Противник, за прошедшие сутки, нанес 7 ракетных, 18 авиационных ударов и произвел более 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре городов Краматорск Донецкой области, Запорожье и Херсон. Есть пострадавшие посреди мирного населения. Угроза вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

Ситуация на направлениях:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, признаков формирования его наступательных группировок не обнаружено. Обстрелял районы населённых пунктов Карповичи, Леоновка и Гремяч Черниговской области; Ромашково и Рожковичи — Сумской и Стрелки, Красное, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Волчанск и Амбарное на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях огневого воздействия подверглись более 15 населенных пунктов. Среди них – Новомлынск, Двуречная, Купянск, Котляровка и Табаевка Харьковской области и Макеевка, Площадка и Диброва в Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник обстрелял районы более 25 населенных пунктов. В частности, Краматорск, Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледарь, Бахмут, Клещиевка, Водяное и Марьинка Донецкой области.

На Новопавловском направлении огневого поражения потерпели Времовка, Большая Новоселка, Нескучное, Угледар и Никольское Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях пострадали районы более 25 населенных пунктов. Враг не прекращает обстрелы гражданской инфраструктуры городов и поселков вдоль правого берега реки Днепр. Поражена гражданская инфраструктура Запорожья и Херсона.

Враг продолжает нести потери. В частности, подтверждено поражение противника 2 января в районах населенных пунктов Токмак, Мелитополь, Бердянск, Пологи и Васильевка Запорожской области: уничтожены 2 склада боеприпасов, до 10 единиц военной техники разного типа, поражены 2 пункта дислокации оккупантов, ликвидированы и ранены до 26 русской федерации.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения захватчиков и удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника. Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 2 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники, состав боеприпасов и пункт управления БПЛА оккупантов.

Напомним, войска агрессорки России могут готовиться к новой ракетной атаке, но в течение ближайших двух-трех дней удары врага не угрожают. Впрочем, возможны удары на Рождество.

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