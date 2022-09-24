ВСУ отразили атаки россиян у Соледара и Авдеевки, поражены пункты управления врага и склады — Генштаб

Армия агрессорки России продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и содержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает позиции наших войск по всей линии столкновения, пытается восстановить утраченные позиции, ведет воздушную разведку.

Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 24 сентября.

Враг не прекращает наносить удары по гражданской инфраструктуре и домам мирных жителей. Угроза авиационных и ракетных ударов оккупантов сохраняется на всей территории Украины. За минувшие сутки российские захватчики нанесли 5 ракетных и 14 авиационных ударов, совершили более 60 обстрелов с РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

От огневого воздействия врага пострадали более 60 населенных пунктов. В частности, Печенеги, Яцковка, Яровая, Марьинка, Красногоровка, Белогорка, Миролюбовка, Николаев, Сухой Пруд, Новая Григорьевка, Южное, Малые Щербаки, Григоровка, Северное, Щербаки, Очаков, Соленое, Орехов и Архангельское. В результате вражеского удара по Одессе с использованием ударных БпЛА погибли 2 человека и еще двое получили ранения.

Ночью ракетные обстрелы со стороны оккупантов подвергся город Николаев. Информация о жертвах среди гражданского населения уточняется.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Павловка, Миропольское, Краснополье, Мезеновка и Славгород Сумской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Ивашки, Стрелка, Александровка, Колодязное и Двуречная;

на Краматорском направлении – Яровая, Райгородок, Диброва, Озерное, Северск, Спорное, Раздолевка, Веселое и Белогоровка;

на Бахмутском направлении – Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Одрадовка, Зайцево и Майорск;

на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях – Нью-Йорк, Шевченко, Бердичи, Авдеевка, Карловка, Первомайское, Водяное, Опросное, Марьинка, Парасковеевка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Золотая Нива, Угледар, Никольское, Егоровка и Новоукраины.

На Южнобужском направлении обстрелы подверглись более 35 населенным пунктам. Среди них – Высокополье, Миролюбовка, Украинка, Лозовое, Благодативка, Широкое, Сухой Пруд, Безымянное, Терновые Поды, Ольгино, Лиманы и Мирное.

На временно захваченной и оккупированной территории Украины оккупационные власти проводят так называемые "референдумы". В связи с низким процентом посещения "избирательных участков" работники "избирательных комиссий" в сопровождении вооруженных военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации ведут сбор подписей местных жителей непосредственно в местах их проживания.

В Запорожской и Херсонской областях мужчинам призывного возраста, отказавшимся от украинского гражданства и получившим паспорта Российской Федерации оккупационные власти приступили к вручению повесток о мобилизации.

Военнослужащие российских оккупационных войск продолжают совершать противоправные действия в отношении гражданского населения и занимаются мародерством. Так, по имеющейся информации, в Мелитополе так называемые "кадыровцы" захватили дилерский состав сельскохозяйственной техники и пытаются распродать имущество.

За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спирное, Соледар, Бахмутское, Одрадовка, Курдюмовка, Зайцево, Майорск, Каменка, Авдеевка и Опросное. Авиация Сил обороны нанесла 25 ударов. Подтверждено поражение 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 7 позиций зенитных ракетных комплексов.

Подразделения противовоздушной обороны уничтожили один вертолет, один самолет и восемь БпЛА оккупантов. Ракетные войска и артиллерия поразили шесть пунктов управления, более 20-ти районов сосредоточения живой силы и техники противника, три позиции противовоздушной обороны и четыре склада с боеприпасами. Потери живой силы и техники пока уточняются.

Напомним, эксдепутат Госдумы России Илья Пономарев считает, что в скором времени в РФ начнутся масштабные протесты. Для президента России Владимира Путина сегодняшний день рождения 7 октября станет последним в Кремле.

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