ВСУ отразили атаки россиян возле Клещиевки и Роботиного, РФ пытается захватить Авдеевку — Генштаб

Украинские Вооруженные силы отразили ряд атак захватчиков. В частности, возле Клещиевки и Роботиного. Оккупационная армия не оставляет попыток захватить Авдеевку. За прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений.

Детальнее о ситуации на фронте – в утренней сводке Генштаба ВСУ 27 декабря.

Всего враг нанес 8 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Также российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 46 БпЛА типа "Shahed-136/131". ПВО уничтожило 32 ударных дрона.

Авиационные удары получили: Гремяч Черниговской области; Варваровка, Синковка, Ивановка, Купянск, Соболевка Харьковской области; Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Диброва, Новобахмутовка, Александрополь, Новомихайловка Донецкой области; Змиевка, Крынки Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронте

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отразили 8 атак врага в районах Синьковки и северо-восточнее Петропавловки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 11 атак врага в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 8 атак противника возле населенных пунктов Богдановка, Клищиевка и Андреевка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 13 атак врага восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и 16 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении наши воины продолжают сдерживать врага в районах Новомихайловки и Победы Донецкой области, где отбиты 7 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 9 атак противника в районе Роботиного и западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские защитники продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 14 безуспешных штурмовых действий, получил достойный отпор и отступил.

В то же время Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 17 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и по 5 зенитно-ракетным комплексам. Противовоздушной обороной уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 и один разведывательный БПЛА врага. Также тактическая авиация наших Воздушных сил успешно атаковала большой десантный корабль черноморского флота РФ "Новочеркасск".

Подразделения ракетных войск поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, две артиллерийские системы и еще три важные цели противника.

Как сообщалось, РФ выпустила ночью около 50 дронов. Россияне запускали беспилотниками волнами в разное время – с 19:00 26 декабря до 03:50 27 декабря. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 32 ударных БпЛА.

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