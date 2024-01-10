ВСУ отразили атаки россиян возле Клещиевки и Вербового, РФ пытается захватить Авдеевку — Генштаб

Армия страны-агрессорки России не оставляет попыток захватить Авдеевку в Донецкой области. ВСУ отражают вражеские атаки в разных направлениях. В частности, возле Клещиевки и Вербового. За прошедшие сутки произошло 77 боевых столкновений.

Детальнее о ситуации на фронте – в утренней сводке Генштаба ВСУ 10 января.

Всего враг нанес 5 ракетных и 52 авиационных удара (применив 3 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131", из которых 1 уничтожено), совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые частные и многоквартирные дома, территория и помещения детского оздоровительного центра, а также другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили: Веселое, Петропавловка, Ивановка, Табаевка, Песчаное, Берестово Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Новое, Нью-Йорк, Александрополь, Новобахмутовка, Авдеевка, Тонечко, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались около 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронте

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 8 атак врага в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 5 атак оккупантов восточнее Тернов и Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 3 атаки противника у Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 11 атак врага неподалеку от Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и еще 13 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 15 атак.

На Шахтерском направлении наши защитники отразили атаку противника возле Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отбили 2 атаки оккупантов западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 9 безуспешных штурмовых действия на позиции Сил обороны.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 артиллерийских средства противника.

Напомним, The Telegraph опубликовало материал, что 15 января 2024 года Россия может начать новое наступление под Харьковом. Якобы российская армия готовится к масштабной атаке на Купянск и прилегающие территории. Украинская разведка подтверждает накопление сил и средств неприятеля на Купянском направлении.

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