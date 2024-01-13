ВСУ отразили атаки россиян возле Клещиевки и Вербового, РФ пытается захватить Авдеевку — Генштаб

Армия страны-агрессорки России не оставляет попыток захватить Авдеевку в Донецкой области. ВСУ отражают вражеские атаки в разных направлениях. В частности, возле Клещиевки и Вербового. За прошедшие сутки произошло 89 боевых столкновений.

Детальнее о ситуации на фронте – в утренней сводке Генштаба ВСУ 13 января. Всего враг нанес 7 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 44 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили: Волчанск, Синьковка, Ивановка, Ольховатка Харьковской области; Новоегоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Зеленая Долина, Колодцы, Богдановка, Александрополь, Новобахмутовка, Авдеевка, Георгиевка, Новомихайловка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронте

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отразили 9 атак врага возле Синьковки и Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 6 атак окупантов в районах Макеевки Луганской области и Григоровки, Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 5 атак противника вблизи Андреевки и Клещиевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 4 атаки захватчиков возле Авдеевки и еще 17 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 26 атак.

На Шахтерском направлении Силы обороны отразили 4 атаки противника южнее Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении наши защитники отбили 8 атак окупантов западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Оккупационные войска РФ продолжают нести значительные потери в личном составе, задействованном на востоке Украины. Только в период с 6 по 10 января этого года в больницы и медицинские учреждения министерства обороны России массово поступает личный состав, участвующий в боях во временно оккупированных Луганской и Донецкой областях. Так, в населенные пункты Чернянка, Валуйки и Ровеньки Белгородской области из временно оккупированного Луганска прибыло более 300 оккупантов с тяжелыми травмами, в Белгород — почти 250 российских военных с крайне тяжелыми травмами, а в Москву и Калининград направлено около 150 военнослужащих в прифронтовых госпиталях из-за отсутствия квалифицированных врачей. Полевые госпитали минобороны России переполнены и не справляются с количеством пострадавших военнослужащих, после мясных штурмов в большом количестве прибывающих каждый день.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 21 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункту управления, артиллерийскому средству, 2 средствам противовоздушной обороны, боеприпасам и радиолокационной станции противника.

Напомним, аналитики Института изучения войны сообщили, что оккупанты могут готовиться к "решающему штурму" Авдеевки. Эксперты отметили, что позиционные бои продолжались у Авдеевского коксохимического завода, Степного, Новобахмутовки, Северного, Первомайского и Невельского.

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