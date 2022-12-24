ВСУ отразили атаки у Бахмута и Марьинки, поразили районы сосредоточения россиян и вражеские составы — Генштаб

За прошедшие сутки ВСУ отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Андреевка Луганской области и Ямполевка, Раздолевка, Бахмутское, Бахмут, Северное, Нью-Йорк, Красногоровка, Водяное и Марьинка в Донецкой области.

Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 24 декабря.

Армия агрессорки России нанесла три ракетных и десять авиационных ударов. В частности, по гражданской инфраструктуре Донецкой области. Также враг совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня: пострадали гражданские объекты города Херсон, а также жертвы среди мирного населения.

Ситуация на направлениях:

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

В Северском направлении враг обстрелял из минометов район населенного пункта Горки Сумской области.

На Слобожанском направлении минометные и артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Гурьев, Ветеринарное, Кудеевка, Гоптовка, Старица, Огурцово, Волчанск, Амбарное, Новомлынск и Двуречная в Харьковской области.

В Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии по районам Кисловки, Котляровки, Табаевки, Крахмального Харьковской области и Новоселовского, Стельмаховки и Мясожаровки Луганской области.

На Лиманском направлении под огонь попали Макеевка, Площадка, Червонопоповка, Терны и Диброва в Луганской области.

В Бахмутском направлении противник обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы двадцати пяти населенных пунктов. Среди них — Спорное, Берестово, Соледар, Бахмут, Клещиевка, Часов Яр, Ступочки, Белая Гора, Дилиевка и Опросное Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстрелы зафиксированы вблизи Каменки, Авдеевки, Веселого, Водяного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Также враг нанес авиаудару возле Авдеевки.

На Новопавловском направлении под артиллерийский огонь попали Угледар, Пречистовка и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелов из реактивной и ствольной артиллерии подверглись более пятидесяти населенных пунктов. Среди них — Времовка, Малиновка, Дорожнянка, Малая Токмачка Запорожской области и Херсон, Гавриловка, Новодмитровка, Бургунка, Инженерное и Чернобыевка Херсонской области.

Из-за значительных потерь российских войск, оккупационные власти продолжают перепрофилировать больницы Луганской области в военные госпитали. Так произошло с местными медучреждениями в Беловодске и Марковке. В частности, 19 декабря, в городе Старобельск, в хирургическое отделение районной больницы, обустроенное под военный госпиталь, привезли около 100 раненых военнослужащих противника.

Противник продолжает нести потери. 22 декабря, в Запорожской области Силы обороны уничтожили две артиллерийские системы с боекомплектом. Более 70 военнослужащих противника получили ранения. Информация о ликвидированных оккупантов уточняется.

Украинская авиация в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ и удар по позициям зенитно-ракетного комплекса противника. Подтверждено сбивание девяти враждебных БПЛА разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов и 11 районов сосредоточения живой силы захватчиков.

Напомним, американская газета The Wall Street Journal пишет, что команда украинского президента Владимира Зеленского готовит мирный план для окончания войны. Его планируют представить ближе к годовщине войны — в феврале 2023-го.

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