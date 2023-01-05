ВСУ отразили атаки у Соледара и Бахмута, россияне без успеха наступали на двух направлениях – Генштаб

За минувшие сутки ВСУ отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Площадка Луганской области и Белогоровка, Соледарь, Красная Гора, Выемка, Подгородное, Бахмут, Курдюмовка, Майорск, Северное, Водяное, Красногоровка, Веселое, Марьинко и Победа.

оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении. На Авдеевском и Купянском направлениях после наступательных действий враг успеха не имел. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях продолжает вести активную оборону, обстреливает позиции наших войск и гражданские объекты вдоль линии столкновения.

Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 5 января.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 3 ракетных, 13 авиационных ударов и 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре городов Бахмут, Константиновка и Курахово Донецкой области; Никополь на Днепропетровщине и Херсоне. Есть пострадавшие, тяжелораненые и погибшие среди мирного населения. Опасность вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

Ситуация на направлениях:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Каменская Слобода Черниговской области; Кустыно, Майское и Павловка на Сумщине и Красное, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Устиновка и Фиголовка Харьковской области.

В Купянском и Лиманском направлениях под огненное поражение попали районы 20 населенных пунктов. Среди них Ивановка, Купянск, Двухлетняя, Ольшана, Кисловка, Котляровка и Крахмальное на Харьковщине и Макеевка, Площадка и Диброва Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях обстреляны районы более 40 населенных пунктов. В частности, это — Верхнекаменное, Белогоровка, Бахмут, Белая Гора, Дилиевка, Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении вражеский огонь зафиксирован возле населенных пунктов Золотая Нива, Угледар, Никольские Дачи и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях огневого воздействия подверглись районы более 45 населенных пунктов. От танковых, минометных и артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Полтавка, Гуляйпилское, Малая Токмачка и Степное Запорожской области и Херсон, Новоселка, Тягинка и Садовое.

Продолжается принудительная интеграция временно оккупированных и занятых территорий в правовое поле русской Федерации. Так, в городе Горловка Донецкой области сокращен срок выдачи паспортов российского образца от 30 до 10 дней. Кроме того, в регионе осуществляется выдача номерных знаков и водительских удостоверений образцов российской федерации.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения врага, а также 5 ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов. За предыдущие сутки на восточном направлении подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25, ударный вертолет Ка-52 и БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Воины ракетных войск и артиллерии Сил обороны произвели огневое поражение 3 пунктов управления, 4 района сосредоточения живой силы и военной техники и 2 складов боеприпасов врага.

Напомним, руководитель ГУР Кирилл Буданов заявляет, что весной Вооруженные силы Украины планируют "серьезное" контрнаступление. Боевые действия на линии фронта в марте будут "самыми жаркими".

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