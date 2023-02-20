ВСУ отразили атаки в трех областях: Генштаб сообщил, где наступает враг

За прошедшие сутки ВСУ отразили 7 атак врага в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

За прошедшие сутки вражеским обстрелам подверглись районам населенных пунктов Карповичи, Тимоновичи, Янжуловка Черниговской области, Бунякино, Атинское, Стукаловка, Запсилья и Покровка — Сумской, а также Стрелка, Старица, Волчанские Хутора, Строевка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов Каменка, Колодязное, Двуречная, Гряниковка, Купянск, Берестово, Первомайское Харьковской области, Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Белогоровка и Раздоловка Донецк.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись Васюковка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Александро-Шультино, Курдюмовка, Озаряновка, Майорск и Нью-Йорк. Кроме того, противник применил армейскую авиацию для нанесения удара в районе Бахмута.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты обстреляли из артиллерии населенные пункты Новобахмутовка, Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Богоявленка, Шахтерское, Донецк .

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Новоселка и Новополь Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье, Новоданиловка, Новоандреевка и Щербаки – Запорожской.

На Херсонском направлении огнем накрыли Херсон, Бургунка, Тягинка, Антоновка Херсонской области, а также Очаков Николаевской области. Пострадали мирные люди.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области, Белогоровка Луганской области, Васюковка, Дубово-Василовка, Берховка, Бахмут и Ивановское Донецкой области.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, 7 — по зенитно-ракетным комплексам на огневых позициях, а также еще 2 удара — по другим важным объектам противника.

Также наши защитники сбили вражеский самолет Су-25, 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и 2 дрона-камикадзе типа "Ланцет-3".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили батарею реактивных систем залпового огня противника.

Напомним, з18 февраля российские оккупанты нанесли 4 авиационных и 15 ракетных ударов, большинство из них — по гражданской инфраструктуре Хмельницкой, Днепропетровской, Донецкой и Херсонской областей. Также враг совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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