ВСУ отразили атаки возле Бахмута и Марьинки, россияне несут большие потери — сводка Генштаба

За минувшие сутки ВСУ отразили атаки армии РФ в районах населенных пунктов Новоселовское, Площадка и Краснопоповка Луганской области и Белогоровка, Раздолевка, Васюковка, Красная Гора, Ягодное, Бахмут, Предтечино, Водяное и Марьинка Донецкой области.

Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 21 января.

За сутки россияне нанесли 7 ракетных (3 из которых по городам Краматорск и Гуляйполе) и 15 авиационных ударов. Также враг совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности по гражданской инфраструктуре Никополя.

Угроза российских авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине, подчеркивают Гештаб.

Ситуация на направлениях:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях в приграничных районах с Украиной содержатся определенные подразделения противника, однако наступательных группировок врага не обнаружено. Силами и средствами вооруженных сил российской федерации, переброшенными в республику Беларусь, активно ведется разведка объектов сопредельных государств, включая Украину.

От артиллерийского и минометного огня противника пострадали районы населенных пунктов Волфине Сумской области, а также Гурьев Казачок, Ветеринарное, Стрелеча, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Волчанск, Вильча, Бударки, Красное Первое, Каменка, Фиголевка и Двор в Харьковской области.

На Купянском направлении обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Тавильжанка, Ольшана, Орлянка, Купянск, Крахмальное, Песчаное, Берестовое и Вишневое Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.

В Лиманском направлении враг обстрелял из всех имеющихся огневых средств районы населенных пунктов Новоегоровка, Макеевка, Невское, Площадка, Голиковое, Червонопоповка, Кременная и Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели Верхнекаменное, Выемка, Спорное, Белогоровка, Раздолевка, Соледарь, Красная Гора, Бахмут, Часов Яр, Клещиевка, Белая Гора, Северное, Железное, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Каменка, Авдеевка, Веселое, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник обстрелял Угледар, Богоявленку и Большую Новоселку Донецкой области.

В Запорожском направлении от танкового, минометного и артиллерийского огня пострадали Времевка и Новополь на Донетчине и Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье, Новоданиловка, Орехов, Малые Щербаки, Каменское и Плавные на Запоры.

На Херсонском направлении оккупанты в очередной раз обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии Марганец и Никополь Днепропетровской области и Антоновку и Херсон. Имеются пострадавшие среди гражданского населения.

Противник ежедневно несет потери в развязанной им войне. По имеющейся информации, более 300 раненых оккупатов находятся на лечении только в хирургическом отделении городской больницы Старобельска Луганской области.

Для оказания медицинской помощи российские оккупанты используют не только медицинские учреждения временно захваченных населенных пунктов Херсонской области, которые уже переполнены, но и оборудуют детские сады под полевые госпитали. Также, в центральной больнице населенного пункта Нижние Сирогозы заменены все врачи, там теперь лечат только личный состав российских оккупационных войск.

Подобная ситуация сложилась и в Каланчаке, где местных врачей уволили, а на их место привезли медицинский персонал из Крыма. Приходить в больницу местным жителям запрещено.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения врага и 4 — по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Также, наши защитники сбили 2 разведывательных БПЛА "Орлан-10" и "Мерлин-ВР". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления и 2 района сосредоточения и состав боеприпасов оккупантов.

Напомним, украинские нардеп, полковник СБУ Роман Костенко сообщил, что Запорожское направление является ключевым как для ВСУ, так и для оккупантов, поэтому враг накапливает там силы.

Читайте также: