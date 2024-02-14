ВСУ отразили атаки возле Клещиевки и Роботиного, РФ пытается захватить Авдеевку — Генштаб

Вооруженные силы Украины отразили ряд вражеских атак на разных участках фронта. В частности, возле Клещиевки Донецкой области и Роботиного Запорожской области. За прошедшие сутки произошло 71 боевое столкновение.

Детальнее о ситуации на фронте – в утренней сводке Генштаба ВСУ 14 февраля.

Всего враг нанес 3 ракетных и 159 авиационных ударов, совершил 162 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак ранены и погибли среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также объекты критической инфраструктуры.

Авиационные удары получили: Круглое Харьковской области, Новоегоровка, Белогоровка Луганской области, Терны, Раздоловка, Часов Яр, Орловка, Новомихайловка, Константиновка, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка, Долинка, Желтая Кручая, Малая Токмачка Запорожской области; Крынки Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронте

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Лиманском направлении нашими воинами отбиты 2 атаки противника в районе Ямполевки Донецкой и Белогоровки Луганской областей.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 10 атак противника вблизи Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 20 атак врага в районе Авдеевки и еще 4 атаки возле Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 27 раз пытался улучшить тактическое положение.

На Новопавловском направлении наступательных действий враг не замечен.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника восточнее Малой Токмачки и Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 5 безуспешных штурмовых действий.

В то же время, наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, 1 пункту управления, 3 районам расположения зенитно-ракетных комплексов врага. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 4 районам сосредоточения личного состава, 7 артиллерийских средствах, 3 средствам ПВО, 3 пунктам управления, 2 складам боеприпасов и 1 средству радиоэлектронной борьбы противника.

Как сообщалось, на днях к Авдеевке пришло подкрепление, чтобы удержать город. Так, в городе была проведена ротация некоторых подразделений 110-й отдельной механизированной бригады. Их заменили другими подразделениями ВСУ.

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