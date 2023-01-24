ВСУ отразили атаки врага на Лиманском и Авдеевском направлениях: подробности от Генштаба

В Генштабе рассказали главные события на фронте за последние сутки.

За эти сутки оккупанты нанесли 5 ракетных ударов по гражданским объектам города Константиновка Донецкой области и 13 авиационных ударов. Также они произвели более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 24 января.

Генштаб напоминает, что угроза вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

Ситуация на отдельных направлениях

Враг продолжает вести наступательные действия на Бахмутском направлении, понеся многочисленные потери. На Лиманском и Авдеевском направлениях оккупанты вели безуспешные наступательные действия. Все атаки противника отражены.

На Купянском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях россияне ведут оборону.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.

Россияне не прекращают проводить обстрелы населенных пунктов вдоль линии столкновения. Танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы более 30 населенных пунктов.

Среди них Гута-Студенецкая, Бучки и Михальчина Слобода Черниговской области; Нововасиловка, Сопич, Кучеровка, Студенок, Казачье, Бояро-Лежачие, Стукаловка, Ворожба, Волфино, Юнаковка Сумской области, а также Басовое, Гурьев Казачок, Ветеринарное, Веселое, Волчанск, Варваровка и Григоровка Харьковской области.

На Купянском направлении оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Кисловка, Берестово Харьковской области, а также Новоселовское, Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Макеевка, Площанка, Червонопоповка, Терны и Ямполевка Луганской области.

На Бахмутском направлении огневое поражение из танков и всего спектра артиллерии получили районы более 20 населенных пунктов. В частности, Спорное, Берестово, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Дружба, Майорск, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали районы населенных пунктов Новобахмутовка, Орловка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка и Михайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении россияне из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреляли районы населенных пунктов Новоукраинка, Угледар, Пречистовка, Нескучное и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении от танкового и артиллерийского огня пострадали районы более 20 населенных пунктов, а именно: Времовка, Вольное Поле, Новоселка, Новополь на Донетчине, а также Ольговское, Малиновка, Гуляйпольское, Белогорье, Новоданиловка и Веселое Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты продолжают обстреливать гражданское население. Обстрелам из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов подверглись районам населенных пунктов Гавриловка, Дудчаны, Качкаровка, Змиевка, Веселое, Бургунка, Антоновка, Днепровское Херсонской области и город Херсон.

Ответные удары

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.

В течение этих суток подразделения зенитно-ракетных войск ВСУ за 30 минут уничтожили 3 российских ударных вертолета Ка-52, которые выполняли задачи в районе населенного пункта Евгеньевка Волновахского района Донецкой области.

Также в районе Бахмута украинские защитники сбили российский Су-25.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 8 районов сосредоточения оккупантов.

Потери врага

Захватчики продолжают нести колоссальные потери. Более 450 раненых оккупантов лечат в городской больнице оккупированного города Днепрорудное Запорожской области. Также переполнена ранеными российскими оккупантами Васильевская районная больница Запорожской области.

Ранее сообщалось, что в Бахмуте не прекращаются ежедневные попытки врага занять город. В Белом доме предупредили, что ближайшие недели и месяцы будут решающими для Украины, особенно на Донбассе.

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