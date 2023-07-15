ВСУ отбили атаки врага сразу на двух направлениях: оккупанты несут большие потери

В течение суток враг атаковал позиции защитников, 14 из которых зафиксированы в районе Марьинки.

Армия РФ пыталась вести наступление в районах Авдеевки и Марьинки. Все атаки врага удалось отразить.

Об этом рассказал спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

По его словам, именно на этих направлениях продолжаются тяжелые бои.

"Мы закрепляемся на достигнутых рубежах, производим зачистку, разминирование и доразведку и наносим огневой поражение по противнику", — отметил Шершень.

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В течение суток враг атаковал позиции защитников, 14 из которых зафиксированы в районе Марьинки. В то же время, на Авдеевском направлении россияне вели наступательные действия в районе Первомайского.

"Артиллерия сил Таврического направления в течение суток выполнила около 1 300 огневых задач. В результате эффективного комплексного поражения в войсках агрессора наблюдается постоянное ухудшение морально-психологического состояния личного состава. Военнослужащие росармии отказываются от выполнения боевых задач", — рассказал он.

Кроме того, за минувшие сутки удалось ликвидировать 55 окупантов.

"Уничтожены 6 единиц военного вооружения, в том числе комплекс дальнего визуального наблюдения Муром-М (оптическое оборудование этого комплекса позволяет увидеть человека на расстоянии 10 км, а тепловизор в темноте обнаруживает технику на расстоянии до 8 км, людей — до 4 км). Уничтожены три состава боеприпасов врага", — говорится в сообщении.

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