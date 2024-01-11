ВСУ отразили более 30 атак и ударили по составам россиян: что происходит на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 73 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили пять атак врага в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены шесть атак оккупантов восточнее Тернов и Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили атаку противника возле Клещиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Силы обороны за прошедшие сутки отбили 9 атак врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и еще 15 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 16 атак.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили 5 вражеских атак возле Роботино и западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, оккупанты не оставляют попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 11 безуспешных штурмовых действия.

Потери врага

Украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункта управления, 2 складам боеприпасов и станции радиоэлектронной борьбы противника.

Ранее аналитики сообщили, что вооруженные силы Российской Федерации продвинулись на западе Запорожской области.

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