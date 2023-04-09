ВСУ отразили более 40 атак врага на 4 "самых жарких" направлениях: главное со сводки Генштаба

В эпицентре боевых действий так и остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

В течение этих суток российские оккупанты совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня, нанесли 23 авиационных и 4 ракетных удара.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 9 апреля.

Преступные удары РФ

2 российские ракеты, выпущенные из ЗРК С-300, попали в объекты гражданской инфраструктуры Запорожья. Есть погибшие и раненые среди гражданских граждан, разрушены и повреждены жилые здания. Также 2 ракеты из ЗРК С-300 оккупанты выпустили по объекту гражданской инфраструктуры Константиновки на Донечинне.

Генштаб предупреждает, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины.

Где "жарче всего"

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки было отбито более 40 вражеских атак.

Ситуация в отдельных направлениях

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

В течение суток оккупанты обстреляли населенные пункты Ясна Поляна Черниговской области; Волфине, Запсилье и Поповка Сумской области, а также Ветеринарное, Казачья Лопань, Малая Даниловка, Гатище, Устиновка, Милово, Большой Бурлук и Тополя на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двуречная и Западное Харьковской области.

направлении вражеским обстрелам подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двуречная и Западное Харьковской области. На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы. Под артиллерийские обстрелы попали Новоселовское, Макеевке, Невское, Белогоровка Луганской области и Колодязи, Торское, Северское, Спорное и Берестовое Донецкой области.

направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы. Под артиллерийские обстрелы попали Новоселовское, Макеевке, Невское, Белогоровка Луганской области и Колодязи, Торское, Северское, Спорное и Берестовое Донецкой области. На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль Бахмут, продолжаются ожесточенные бои.

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За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе восточнее населенного пункта Богдановка и возле Хромового. Подразделения сил обороны отразили около 20 вражеских атак на указанном участке фронта.

От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Марково, Бахмут, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Белая Гора и Дружба Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Бердичев, Авдеевки, Северного и Марьинки Донецкой области, успеха не имел.

Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Авдеевку и Марьинку, где было отражено более 10 вражеских атак. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Первомайское, Красногоровка, Острое, Георгиевка и Марьинка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Богоявленка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Богоявленка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать оборонные рубежи и позиции.

Обстрелял, в частности, Времивку, Новополье Донецкой области; Затишье, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпилское, Белогорье Запорожской области; Веселое, Бургунку, Ивановку, Антоновку, Днепровское Херсонской области, а также Херсон.

Ответные удары

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре зенитно-ракетных комплекса, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и 5 станций радиоэлектронной борьбы врага.

Россияне похищают гражданских украинцев на оккупированных территориях

В частности, в Старобельске Луганской области оккупационные войска организуют обыски мест жительства граждан, подозреваемых в поддержке Украины и вывозящих людей в неизвестном направлении.

Ранее сообщалось, что Россия начала бросать в Бахмут элитные подразделения.

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