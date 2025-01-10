ВСУ отразили масштабное наступление россиян в Курской области: детали

Россияне усилили наступление на Курщине, но понесли поражение во время атаки позиций ВСУ.

Об этом говорится в отчете аналитиков ISW.

Согласно данным ISW, российские войска активизировали наступательные операции в Курской области, и продвинулись во время усиленного механизированного штурма северо-западнее Суджи 9 января. Геолокационные кадры свидетельствуют, что они захватили Леонидову и Александрию.

Украинские войска же продвинулись северо-западнее Суджи, в частности к западной Николаевке.

Отражавшая атаку бригада ВСУ сообщила, что российские войска совершали штурм в шесть волн и что российские силы использовали в атаке 50 танков, боевых машин пехоты (БМП), БТРов (БТР) и гражданской техники. Украинцы сообщили, что во время штурма уничтожили неустановленное количество российской техники.

Также российские милблогеры утверждали, что украинские силы контратакуют у Погребков, Новой Сорочины (к северо-западу от Суджи), Старой Сорочины и Николаевки.

Напомним, OSINT-аналитик по псевдониму Def Mon сообщил, что в течение первого дня нового наступления в Курской области украинские Вооруженные силы могли пройти с боями 2,7 км.

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