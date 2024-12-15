ВСУ отразили массированный штурм на Северском направлении и уничтожили десятки оккупантов

Украинские защитники уничтожили более 50 окупантов, 4 БМП и 28 дронов-камикадзе.

14 декабря подразделения горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" отразили массированный штурм российских оккупантов на Северском направлении. Противник совершил 8 попыток прорыва, но все атаки были остановлены с существенными потерями для врага.

Об этом сообщили в официальном канале оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Результаты боевых действий :

• Ликвидировано: 52 солдата, 37 ранены.

• Уничтожены техники: 4 БМП, 13 мотоциклов, 4 бага, 1 МТ-ЛБ, 28 дронов-камикадзе FPV, 1 миномет 120 мм, 1 автомобильная единица, 1 дрон-камикадзе "Привет 82".

"Враг в очередной раз убедился, что попытки захватить позиции наших защитников дорого стоят ему. Наши воины – это несгибаемая стена, которая защищает страну от оккупантов", – подытожили военные.

Напомним, что на Северском направлении российских военных отправляют в штурмы с запасом топлива в одну сторону.