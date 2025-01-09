ВСУ отразили массированный штурм россиян на Курщине: ликвидирована почти рота оккупантов (видео)

Украинские бойцы отразили массированный штурм россиян на Курщине. Армия РФ потеряла почти роту личного состава после массированного механизированного штурма на Курщине.

Об этом пишет 47 отдельная механизированная бригада.

Армия РФ потеряла почти роту личного состава на Курщине

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Как отмечается, враг задействовал огромное количество техники и личного состава. Первыми в их колоннах шли танки с тралами, чтобы разминировать проходы. Атаки совершались накатами в 6 волн. Враг также пытался прорываться танками, БМП, БТРами и даже баги — около 50 единиц техники.

"И все подразделения 47 бригады "Магура" действовали как один механизм — и дали врагу по зубам. Танки, БМП-2, БМД, БТР, баги и "Ланцет" — наши воины со смежниками сожгли вражеской техники на десятки миллионов долларов. А боевые потери врага в личном составе – фактически рота: 45 россиян уничтожено, 53 — трехсот", — отметили в бригаде.

Ранее мы писали о том, что малые группы врага выслеживаются аэроразведкой и безжалостно уничтожаются подразделениями Сил беспилотных систем и артиллерией. Это работа 46-й отдельной аэромобильной бригады.

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