ВСУ отразили многочисленные атаки РФ и сбили более двух десятков беспилотников: сводка Генштаба 7 октября

Оккупанты в минувшие сутки снова терроризировали мирное население Украины и пытались наступать на Востоке.

За минувшие сутки, 6 октября, Вооруженные силы Украины отразили атаки российской армии в районе девяти населенных пунктов, сбили более 20 беспилотников врага, поразили районы сосредоточения живой силы и техники оккупантов. Враг продолжал наносить ракетные удары по украинским городам, не прекращал наступательные действия на Донбассе и привез туда подкрепление из отмобилизованных уголовников.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке.

Так, российская армия пытается удержать временно захваченные территории, пытается сорвать активные действия сил обороны на отдельных направлениях фронта, а также не прекращает наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. РФ также перегруппировывает войска в Южнобужском направлении.

Оккупанты обстреливают позиции украинских войск вдоль линии столкновения, осуществляют инженерное оборудование оборонных позиций и рубежей на отдельных направлениях и ведут воздушную разведку. Наносят удары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирных жителей.

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Пока остается угроза авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины. За прошедшие сутки, 6 октября, российская армия нанесла 8 ракетных и 15 авиационных ударов, совершила более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Три российские крылатые ракеты Х-22 не долетели до целей.

Объекты и гражданское население более 25 населенных пунктов пострадали от вражеского огня. Среди других – Новомихайловка, Железнодорожное, Спорное, Давыдов Брод, Благодативка и Мирное. Удары по Харькову, Запорожью, Николаеву и Никополю РФ нанесла исключительно с целью уничтожения гражданских помещений и критической инфраструктуры городов.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях российская армия совершала обстрелы:

на Северском направлении – из ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Бояро-Лежачи, Мезеновка и Рыжевка Сумской области;

– из ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Бояро-Лежачи, Мезеновка и Рыжевка Сумской области; на Слобожанском направлении – из танков, минометов и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Дворичное, Зарубовка, Волчанск, Гатище;

– из танков, минометов и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Дворичное, Зарубовка, Волчанск, Гатище; на Краматорском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Верхнекаменное, Серебрянка и Раздолевка;

– из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Верхнекаменное, Серебрянка и Раздолевка; на Бахмутском направлении оккупанты оказали огневое влияние в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Часов Яр, Курдюмовка, Опросное, Зайцево и Нью-Йорк;

оккупанты оказали огневое влияние в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Часов Яр, Курдюмовка, Опросное, Зайцево и Нью-Йорк; на Авдеевском направлении , из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреляли районы Марьинки, Шахтерского, Водяного и Новомихайловки.

, из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреляли районы Марьинки, Шахтерского, Водяного и Новомихайловки. В Новопавловском и Запорожском направлениях от российских обстрелов пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Новоукраинка, Новоданиловка, Красное, Новоселка, Полтавка и Малые Щербаки.

от российских обстрелов пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Новоукраинка, Новоданиловка, Красное, Новоселка, Полтавка и Малые Щербаки. На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более двадцати пяти населенных пунктов по всей линии столкновения.

Подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили атаки РФ в районах населенных пунктов Выимка, Красное, Бахмут, Майорск, Веселое, Победа, Невельское, Каменка и Терновые Поды.

Стало известно, что на усиление российской армии, сражающейся на временно оккупированной территории Донецкой области, прибыло подкрепление из пятисот отмобилизованных уголовников. Командирами вновь прибывших подразделений назначили офицеров из числа бывших российских правоохранителей. Командование российских войск распорядилось об изъятии мобильных телефонов у всех прибывающих мобилизованных.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 23 удара. Был поражен опорный пункт, 15 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 7 зенитных ракетных комплексов РФ. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях сбили более 20 БПЛА врага. Среди них – 5 Орлан-10, 15 Shahed-136 и 1 Mohajer-6.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 5 позиций ПВО, 2 средства артиллерии, состав боеприпасов и переправу.

Напомним, вчера вечером ВСУ уничтожили два беспилотника российских оккупантов. Видео метких выстрелов по дронам, тип которых устанавливают, показало Командование Воздушных сил. А военный эксперт, специализирующийся на аэроразведке, рассказал, могут ли вражеские дроны долететь до Киева и атаковать столицу.

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