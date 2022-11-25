ВСУ отразили наступление россиян в двух областях, в Запорожье оккупанты понесли потери — Генштаб

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Диброва Луганской области и Белогоровка, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении Генштаба, опубликованном сегодня, 25 ноября.

По данным военных, противник нанес 6 ракетных и 14 авиационных ударов, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

На Сиверском направлении оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии район населенного пункта Волковка Сумской области.

На Слобожанском направлении противник совершил обстрелы из артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Стрелка, Красное, Зеленое, Старица, Огурцово, Волчанск и Двуречная Харьковской области. Вблизи Зеленого задействовал ударный БпЛА.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Огненное поражение потерпели районы населенных пунктов Берестово Харьковской области, Макеевка, Новоселовское, Стельмаховка и Площадка в Луганской и Торской Донецкой области.

В районе Новоселовского оккупанты применили ударный БпЛА.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелам из танков и разнокалиберной артиллерии подвергнуты районы населенных пунктов Андреевка, Верхнекаменное, Бахмут, Бахмутское, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское и Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг продолжает обороняться. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны и районам населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Нескучное, Времевка, Зеленое Поле Донецкой области и Ольговское, Гуляйпольское и Волшебное в Запорожье. В районе Угледара российские оккупанты нанесли авиаудара.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Задействовал танки, минометы, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населенных пунктов Антоновка, Змиевка, Берислав, Токаревка, Никольское, Чернобаевка, Белозерка и Огромное Херсонской области и Херсон.

Подтверждено огневое поражение подразделениями сил обороны 23 ноября районов сосредоточения живой силы и военной техники захватчиков в населенном пункте Зеленый Яр Запорожской области. Потери противника составили 2 грузовых автомобиля, более 15 раненых и 20 погибших военнослужащих.

В населенном пункте Мостовое Запорожской области российские оккупанты заставляют местное население переоформлять документы на недвижимость и землю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Украинская авиация продолжает уничтожать захватчиков. За прошедшие сутки нанесено 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 позициям его зенитных ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны в то же время поразили 4 пункта управления, 2 района сосредоточения личного состава и ВВТ, станцию разгрузки вооружения и военной техники, состав боеприпасов и ретранслятор врага.

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