ВСУ отразили наступление российских войск у Красногоровки и Авдеевки — Генштаб

Армия страны-агрессорки пытаются взять под контроль Донецкую область.
На Авдеевском направлении россияне вели наступательные действия в направлениях Новоселовка Вторая – Красногоровка и Спартак – Авдеевка. Захватчики успеха не имели. Украинские защитники отбросили врага вспять.
Об этом сообщают в утренней сводке Генштаба 13 августа.
В сводке отмечают, что саном на утро 13 августа по направлениям Донецк – Пески и Новоселовка – Александрополь боевые действия продолжаются.
На Авдеевском направлении производились обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Курахово, Нью-Йорк, Невельское, Первомайское, Опросное, Марьинка, Водяное, Красногоровка и Новобахмутовка. Самолеты штурмовой авиации ударили возле Марьинки.
Напомним, начались 171 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. Россияне пытаются наступать на Краматорском и Авдеевском направлении, продолжаются боевые действия. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Читайте также :
- 80% бойцов имеют минно-взрывные повреждения: как в Днепре спасают раненых на передовой
- Арестович рассказал, почему оккупанты не смогут взять Бахмут и Северск
- "Хлопок" и "дырочки": ВСУ попали в четвертый оккупированный мост на Херсонщине