ВСУ отразили наступление российских войск у Красногоровки и Авдеевки — Генштаб

На Авдеевском направлении россияне вели наступательные действия в направлениях Новоселовка Вторая – Красногоровка и Спартак – Авдеевка. Захватчики успеха не имели. Украинские защитники отбросили врага вспять.

Об этом сообщают в утренней сводке Генштаба 13 августа.

В сводке отмечают, что саном на утро 13 августа по направлениям Донецк – Пески и Новоселовка – Александрополь боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении производились обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Курахово, Нью-Йорк, Невельское, Первомайское, Опросное, Марьинка, Водяное, Красногоровка и Новобахмутовка. Самолеты штурмовой авиации ударили возле Марьинки.

Напомним, начались 171 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. Россияне пытаются наступать на Краматорском и Авдеевском направлении, продолжаются боевые действия. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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