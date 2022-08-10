ВСУ отразили наступление российских войск в направлениях Авдеевки и Песков

Российские войска 10 июня вели наступательные действия по направлениям Авдеевки и Песков Донецкой области.

Однако оккупанты получили достойный отпор от украинских защитников и отошли.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил в вечерней сводке.

Кроме того, на Авдеевском направлении российские захватчики вели артиллерийские обстрелы у самой Авдеевки, Марьинки, Песков, Курахово, Сухой Балки и Красногоровки.

Вблизи Красногоровки и Марьинки, кроме артобстрелов, армия РФ задействовала авиацию.

Напомним, по данным карты боевых действий от Минобороны Британии, главные направления наступления оккупантов сосредотачиваются на Донбассе. Однако украинские военные отражают штурмовые попытки врага.

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