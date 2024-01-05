ВСУ отразили почти 60 атак россиян, авиация ударила по пунктам управления оккупантов — Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 59 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили четыре атаки оккупантов возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 4 атаки противника в районах Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 16 атак вблизи Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 16 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать врага недалеко от Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 7 атак.

На Шахтерском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили восемь атак противника в районе Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил шесть безуспешных штурмовых действий.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и по двум пунктам управления противника.

Подразделения ракетных войск поразили средство противовоздушной обороны, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийских средства, две станции радиоэлектронной борьбы и 3 пункта управления противника.

Ранее аналитики сообщили, что вооруженные силы Российской Федерации продвинулись на западе Запорожской области.

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