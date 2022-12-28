ВСУ отразили ряд атак на Донбассе, поразили склады и важный военный объект врага — сводка Генштаба

За прошедшие сутки ВСУ отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Площадка и Червонопоповка Луганской области и Спорное, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Андреевка, Клещиевка, Авдеевка, Водяное, Марьинко, Победа и Авдеевка.

Войска РФ продолжают ведение наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытаются улучшить тактическое положение на Лиманском направлении.

Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 28 декабря.

Противник нанес ракетный удар и произвел 33 обстрела из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам города Херсон. В дальнейшем остается опасность нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по критической инфраструктуре страны.

Ситуация на направлениях:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

В других направлениях противник ведет оборону ранее занятых рубежей, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины.

На Северском и Слобожанском направлениях обстрелов подверглись районы населенных пунктов Мефедовка, Товстодубово и Волковка Сумской области, а также Глубокое, Старица, Огурцово и Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Новомлынск, Тавильжанка, Двуречное, Купянск, Табаевка, Крахмальное, Берестовое и Первомайское Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка и Коломыйчиха – Луганской.

На Лиманском направлении огневого влияния испытали Площадка и Диброва Луганской области, а также Ямполевка, Торское и Григорьевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстреляны районы населенных пунктов Спирное, Берестово, Белогоровка, Соледарь, Подгородное, Бахмут, Часов Яр, Опросное, Ступочки, Клещиевка, Андреевка, Белая Гора, Александро-Шультино, Курдюмовка, Озаряновка, Майорск и Нью-Йорк.

На Авдеевском направлении враг стрелял по районам Водяного, Первомайского, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Новопавловском направлении огневого поражения получили Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Времовка и Большая Новоселка Донецкой области.

В Запорожском направлении обстрелы из танков и реактивной артиллерии зафиксированы в районах населенных пунктов Темировка, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Дорожнянка, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки, Каменское и Плавные Запорожья.

В Херсонском направлении противник продолжает минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В частности, пострадали Красногригорьевка Днепропетровской области; Антоновка – Херсонской и город Херсон. Имеются пострадавшие среди гражданского населения.

26 декабря, в результате нашего огневого поражения позиций противника в районе Чаплинки Херсонской области, потери оккупантов составили около 50 военнослужащих погибшими.

Во временно оккупированном Севастополе захватчики активизировали агитацию по вступлению на военную службу по контракту с вооруженными силами Российской Федерации.

Украинские ракетчики и артиллеристы за минувшие сутки поразили пункт управления, 7 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 2 склада боеприпасов, а также важный военный объект оккупантов.

Напомним, аналитики американского Института изучения войны считают, что Москва продолжает прилагать усилия, чтобы начать переговоры по Украине. Для этого будет проводить информационные операции, чтобы заставить страны Запада давить на Киев.

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