ВСУ отразили ряд атак оккупационной армии: какая ситуация на фронте 5 декабря

За прошедшие сутки, 4 декабря, ВСУ отразили ряд атак оккупационной армии. Украинские Силы обороны продолжают штурмы возле Бахмута Донецкой области. За прошедшие сутки произошло 73 боевых столкновения.

Детальнее о ситуации на фронте – в утренней сводке Генштаба ВСУ 5 декабря.

Всего враг нанес 8 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 87 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли авиационный удар по Украине, применив 2 управляемые ракеты Х-59 и 22 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 14 вражеских дронов и 1 управляемая ракета Х-59 уничтожена.

Также с началом текущих суток российские оккупанты снова нанесли авиационный удар по Украине, применив БПЛА типа "Shahed-136/131". Последствия атаки уточняются.

Авиационные удары получили: Петропавловка, Ивановка, Песчаное Харьковской области; Новоегоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Спорное, Выемка, Клещиевка, Андреевка, Авдеевка, Часов Яр, Александрополь, Новомихайловка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка и Каменское Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронте

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отразили 10 атак врага в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 11 атак противника в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области и Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 11 атак врага в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия " на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отразили 18 атак противника в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 18 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении у Силы обороны отразили все атаки врага, пытавшегося восстановить утраченное положение в районах южнее Роботиного Запорожской области.

В то же время , на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделениями ракетных войск были нанесены поражения по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 – по зенитно-ракетным комплексам и 7 по артиллерийским средствам противника.

Напомним, заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин сообщил, что РФ активизировала наступление на востоке Украины. По его словам, оккупанты перешли к более активным наступательным действиям.

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