ВСУ отразили ряд атак россиян, на фронте произошло 94 боевых столкновений — сводка Генштаба

Украинские военные отразили ряд атак на разных направлениях. В частности, возле Авдеевки Донецкой области и возле Вербового и Роботиного в Запорожской области. За прошедшие сутки произошло 94 боевых столкновений.

Детальнее о ситуации на фронте – в утренней сводке Генштаба ВСУ 16 января.

Всего враг нанес 1 ракетный и 68 авиационных ударов, совершил 78 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили: Веселое, Берестово Харьковской области; Новолюбовка, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Ямполевка, Богдановка, Авдеевка, Александрополь, Новомихайловка, Водяное Донецкой области; Новодарьевка Запорожской области; Змиевка, Новоберислав, Берислав Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронте

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 2 атаки врага возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 13 атак врага вблизи Тернов, Ямполевки, Торского Донецкой области и еще 19 – в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области и Григорьевки, Верхнекаменского, Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 7 атак противника неподалеку от Ивановского, Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении в украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 18 атак захватчиков в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 16 атак — возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 12 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности ОВСУ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 1 безуспешный штурм позиций наших войск.

В то же время, украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 22 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также по 1 зенитно-ракетному комплексу противника. Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, 8 артиллерийских средств, 1 средство ПВО и 2 радиолокационные станции противника.

Напомним, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко заявил, что Россия провалила первоначальный план захвата Авдеевки. Он отметил, что продолжающиеся российские штурмы и атаки могут быть попытками преуспеть в других местах.

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