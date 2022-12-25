ВСУ отразили ряд атак россиян, враг пытается наступать на трех направлениях – сводка Генштаба

За прошедшие сутки ВСУ отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Лиман Первый Харьковской области, Стельмаховка, Новоселовское, Площадка, Краснопоповка на Луганщине и Яковлевка, Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Северное, Красногоровка, Донецкая область.

Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 25 декабря.

Оккупанты сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий в трех направлениях: Лиманском, Бахмутском и Авдеевском. Также враг не оставляет попыток улучшить тактическое положение на Купянском направлении.

Россияне нанес 5 ракетных и авиационный удар. Также совершил более 90 обстрелов из РСЗО. В частности, по гражданским объектам Херсона погибли мирные люди.

Ситуация на направлениях:

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений, враг сохраняет военное присутствие, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру Винторовки, Рыжевки и Ворожбы Сумской области.

На Слобожанском направлении минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Ветеринарное, Казачья Лопань, Кудеевка, Гоптовка, Стрелка, Красное, Терновая, Старица, Огурцово, Волчанск, Нестерное, Землянки, Хатное.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Купянск, Кисловка, Табаевка, Котляровка и Крахмальное в Харьковской и Новоселовской, Стельмаховке и Мясожаровке Луганской области.

На Лиманском направлении под огненное поражение попали Макеевка, Площадка, Червонопоповка, Диброва в Луганской области, а также Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Спорное, Звановка, Берестово, Белогоровка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Парасковеевка, Подгородное, Бахмут, Часов Яр, Опросное, Ступочки, Клещиевка, Андреевка, Белая Гора, Александро-Шультино, Бык, Озаряновка, Северный и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огненное влияние попали Веселое, Каменка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по позициям наших войск недалеко от Богоявленки, Угледара, Пречистовки, Новоукраинки, Великой Новоселки и Времивки Донецкой области.

В Запорожском направлении от артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Малиновка, Красное, Дорожнянка, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Малые Щербаки, Степное, Каменское на Запорожье и Марганец и Никополь Днепропетровской области.

В Херсонском направлении противник продолжает обстреливать, в частности, гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Красногригорьевка на Днепропетровщине и Бургунка, Антоновка и Херсон. Есть пострадавшие среди мирных жителей.

Российские оккупанты продолжают усиливать режимно-административные меры на временно захваченных территориях Запорожской области. В Васильевке оккупанты ввели комендантский час с 28 декабря этого года до 4 января 2023-го. Работникам экстренных служб выдаются специальные пропуска, а другим жителям запрещено покидать жилье и перемещаться по населенному пункту.

Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения захватчиков. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 4 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы противника, зенитный ракетный комплекс С-300 и еще 3 важных объекта оккупантов.

Напомним, в результате обстрела российскими войсками Херсона и области 24 декабря пострадали 68 человек, а число погибших в городе возросло до 10. Вражеская атака из "Градов" была направлена на рынок, торговый центр, жилые дома, админздания. Также повреждены автомобили.

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