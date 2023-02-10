ВСУ отразили ряд атак у Бахмута и Угледара, россияне пытаются наступать на пяти направлениях — Генштаб

Армия агрессорки России продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опросного, Марьинки и Угледара. Враг активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области; Стельмаховка и Диброва — Луганская и Федоровка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Авдеевка, Красногоровка, Прасковьевка и Пречистовка в Донецкой области.

Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 10 февраля.

За прошедшие сутки противник нанес 52 авиационных и 6 ракетных ударов, 2 из которых — по гражданской инфраструктуре города Краматорск Донецкой области. Также оккупанты произвели 63 обстрела из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей.

Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины, отмечают в Генштабе.

Ситуация на направлениях:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Обстрелы подверглись районам 27 населенных пунктов. Среди них Сеньковка и Роща Черниговской области; Нововасиловка, Студенок, Волфин, Басовка, Николаевка, Александровка, Большая Писаревка на Сумщине и Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Малые Проходы, Старица и Двухлетняя Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях под огневое поражение попали районы населённых пунктов Синьковка, Купянск, Песчаное, Берестово, Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Краснопоповка, Диброва и Серебрянское лесничество Луганской области и Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелов подверглись районы населенных пунктов Николаевка, Спорное, Васюковка, Веселое, Берестовое, Белогоровка, Красная Гора, Часов Яр, Богдановка, Ивановское, Бахмут, Александро-Шультино, Торецк, Северное и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали Каменка, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленка, Новомихайловка, Нескучное, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Времовка и Новополь на Донетчине и Темировка, Ольговское, Староукраинское, Гуляйполе, Красное, Степное, Щербаки, Новоандреевка, Орехов, Новоданиловка, Малая Токмачка и Волшебное Запорожье.

На Херсонском направлении от вражеского огня пострадали районы 22 населенных пунктов, в том числе: Качкаровка, Токаревка, Веселое, Антоновка, Садовое, Камышаны, Берегово и Херсон.

Российские захватчики продолжают проводить фильтрационные мероприятия на временно занятой территории Херсонской области. Так, в городе Голая Пристань сотрудники ФСБ Российской Федерации проводят проверки документов и личных вещей местных жителей, особое внимание уделяют телефонам.

В целях восполнения потерь, в населенный пункт Мирное Запорожской области, российские оккупанты привезли наемников из так называемого ППК "вагнер", из числа завербованных заключенных.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Силы противовоздушной обороны в сутки сбили 3 БпЛА противника. По предварительной информации, 2 типа "Орлан-10" и 1 "Орион". Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили 2 пункта управления врага, 5 районов сосредоточения живой силы, состав боеприпасов и позицию ПВО противника.

Напомним, британские разведчики песнят, что во время войны России в Украине погода продолжает играть значительную роль. Именно поэтому в середине-конце марта будет тяжело проводить масштабные наступательные операции. Плюсовая температура ухудшит условия передвижения по местности с пересеченным рельефом на Донбассе.

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