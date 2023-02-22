ВСУ отразили ряд атак врага на Донбассе и нанесли удары по районам сосредоточения россиян — Генштаб

Армия агрессорки России сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки подразделения ВСУ отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Куземовка и Диброва Луганской области и Федоровка, Ягодное, Берховка, Бахмут и Курдюмовка Донецкой области.

Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 22 февраля.

За прошедшие сутки российские войска совершили 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате преступных действий окупантов уничтожены и повреждены гражданские жилые дома, есть погибшие и раненые гражданские.

Есть большая опасность дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины, отмечают в Генштабе.

Ситуация на направлениях:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Вражеские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Бачевск, Бруски, Павловка, Ворожба и Грабовское Сумской области, а также более 20 районов населенных пунктов в Харьковской области. Среди них – Стрелка, Мороховец, Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Волоховка, Бударки, Бологовка и Колодезное.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы по районам населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Котляровка, Купянск и Берестово Харьковской области; Стельмаховка, Ивановка, Невское, Краснопоповка, Диброва и Белогоровка в Луганской области и Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелов подверглись районы 21 населенного пункта. В частности, это — Раздолевка, Веселое, Белогоровка, Берховка, Бахмут, Ступочки, Клещиевка, Озаряновка и Торецк.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях враг из артиллерии обстрелял населенные пункты Новобахмутовка, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Нескучное, Пречистовка и Угледар.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Новоселка, Времевка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Малиновка, Магдалиновка, Павловка, Степное, Каменское, Новоандреевка, Орехов, Волшебное, Новоданиловка и Малая Токмачка.

На Херсонском направлении от огня из РСЗО пострадал город Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения. Также под удар вражеской артиллерии попали 18 населенных пунктов. Среди них — Михайловка, Дудчаны, Милово, Томарино, Дорожное, Берислав, Николаевка, Казацкое, Веселое, Антоновка и Огромное.

На временно захваченной части Херсонской области противник продолжает насильственную паспортизацию населения. Российские оккупационные войска вместе с полицией усилили проверки на блокпостах и угрожают выселением с начала марта всем гражданам, которые не получат российский паспорт.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов и 2 удара по зенитно-ракетным комплексам. Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы противника.

Напомним, военный эксперт Роман Свитан считает, что сейчас российские оккупанты имеют наступательный потенциал, а потому ВСУ дождутся, пока войско агрессорки России истощится. Украинские защитники "обточат" врага в режиме активной обороны и перейдут к контрнаступлению.

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