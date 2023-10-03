ВСУ отразили ряд вражеских атак и продолжают наступление на нескольких направлениях — Генштаб

Вооруженные силы Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. Силы обороны уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 3 октября.

За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений. Всего враг нанес 8 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства. Также, российская федерация атаковала Украину 7 ударными БПЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного направления. Нашей противовоздушной обороной уничтожены 4 вражеских "шахеда". В результате российских террористических атак погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили: Степь Сумской области; Купянск, Ивановка и Чернещина Харьковской области; Заречное, Спорное, Лиман, Клещиевка, Александро-Шультино, Марьинка, Новомихайловка, Парасковеевка, Урожайное, Старомайорское, Новодаровка Донецкой области; Малая Токмачка Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Ситуация на фронте

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районе населенного пункта Макеевка Луганской области.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области, но успеха не имел. Кроме того, наши защитники успешно отбили атаки врага в районе восточнее Степного Донецкой области. Враг совершил 10 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины успешно отразили атаки противника вблизи Старомайорского и Ровно Донецкой области.

На Запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение западнее Вербового и юго-восточнее Малой Токмачки Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, закрепляться на занятых рубежах и истощают врага.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают составы обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один — по зенитно-ракетному комплексу противника. Подразделения ракетных войск поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, две станции РЭБ и четыре артиллерийских средства противника.

Напомним, мониторинговый канал "Белорусский Гаюн" сообщает, что угроза ракетных ударов из Беларуси сохранится до конца года. Ведь Минск продлил действие зоны ограничения для полетов всех типов гражданских воздушных судов (включая БПЛА) на высотах от 0 до 19 800 метров на юге страны.

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