ВСУ отразили штурм оккупантов под Бахмутом: следствие — более десятка ликвидированных россиян

ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам в Бахмуте и выбили их из пригорода населенного пункта.

Пограничники остановили штурм захватчиков и выбили их из пригорода Бахмута.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Отмечается, что накануне, 3 февраля, украинская аэроразведка обнаружила приготовление противника к наступлению на город-крепость Бахмут. По месту сосредоточения оккупантов минометчики совершили огневой налет. После значительных потерь враг перегруппировался для атаки.

"Впоследствии три группы штурмовиков пытались прорвать оборону. Огнем из автоматических и станковых гранатометов пограничники заставили оккупантов отступить. Попытка штурма провалилась, потери захватчиков составили 4 убитых и 7 раненых", — говорят в ГНСУ.

Напомним, в Минобороны сообщили, что на этой неделе российские военные бросили все силы, чтобы прорвать оборону украинских защитников и оцепить Бахмут. Также они развернули мощное наступление на Лиманском направлении.

В то же время командир роты батальона "Свобода", лейтенант Нацгвардии Украины Евгений Оропай рассказал, что ситуация в Бахмуте и вокруг города по состоянию на 4 февраля является самой сложной за весь период войны, в частности, за последние дни российские войска существенно усилили давление на позиции украинских защитников.

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