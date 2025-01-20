ВСУ отразили утраченные позиции вблизи Часов Яра и Торецка, а враг давит на 7 направлениях – ISW

Украинские войска отразили утраченные позиции вблизи Часов Яра и Торецка. В то же время, российские войска продолжат наступательные действия.

Об этом свидетельствуют данные I Института изучения войны (ISW).

На фронте фиксируется продвижение войск вблизи Купянска, Лимана, Часов Яра, Торецкого, Курахового и Великой Новоселки.

Харьковская область

Российские захватчики продолжали наступательные операции в Харьковской области близ Волчанска 18 и 19 января, но не продвинулись.

Донетчина

Украинские силы продвинулись возле Часов Яра. Геолокационные кадры, опубликованные 18 января, показывают, что украинские защитники недавно восстановили утраченные позиции на огнеупорном заводе в центре Часов Яра. В то же время российские войска недавно продвинулись по улице Толстого в западном части города.

19 января российские милблогеры заявили, что российские войска захватили микрорайоны Новосеверный и Десята в Часов Яру, продвинулись в район цеха Огнеупорного завода и на север города. Однако в ISW не нашли подтверждения этих утверждений.

Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что украинские военные недавно отразили утраченные позиции в южной Щербиновке (юго-западнее Торецкого).

Также 19 января россияне продолжали наступление на Покровском направлении, но не продвинулись. 19 января российский милблогер заявил, что российские войска захватили Котлино (юго-западнее Покровска) и что российские войска, действовавшие юго-западнее Покровска, захватили шахту № 2 возле Котлиного, продвинулись на 800 метров и закрепили позиции в северной Упсеневке.

Луганщина

Российские войска недавно продвинулись вдоль российско-украинской международной границы к северо-востоку от Купянска. Генштаб Украины признал недавние заявления, что российские войска атаковали вблизи Строевки (к северо-востоку от Купянска вдоль российско-украинской международной границы), указывая на то, что утверждение российского милблогера о том, что российские войска продвинулись к северу от Тополя (на южный восток от здания) является точным.

Юг

Российские войска 18 и 19 января продолжали наступательные операции севернее Роботино в районе Новоданиловки, но не продвинулись.

Ранее сообщалось, что россияне продвинулись у Суджи. Больше об этом читаете в новости.

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