ВСУ отразили врага у Бахмута и Кременной, россияне обсуждают усилия на пяти направлениях — Генштаб

Армия русской Федерации продолжает проводить перегруппировку на отдельных направлениях. Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Кременная и Диброва Луганской области и Верхнекаменное, Веселое, Железнянское, Красная Гора, Бахмут, Ивановское и Парасковеевка Донецкой области.

Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 7 февраля.

За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 24 авиационных удара. Совершил 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Херсонской областей, есть жертвы среди гражданского населения.

Высокой остается угроза последующих российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины, подчеркивают в Генштабе.

Ситуация на направлениях:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. В то же время обстрелы подверглись районам населенных пунктов Поповка и Александровка Сумской области и Стрелка, Глубокое, Красное, Гатище, Волчанск и Двуречная — Харьковской.

На Купянском направление во враг обстрелял из танков, минометов и артиллерии районы населенных пунктов Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении огневого воздействия испытали Терны Донецкой области и Площадка, Краснопоповка, Кременная и Диброва в Луганской области.

На Бахмутском направлении под вражеский огонь попали Спорное, Берестово, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Клищиевка, Курдюмовка и Озаряновка.

На Авдеевском направлении огневого поражения потерпели Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении вражеские обстрелы зафиксированы по Угледару, Пречистовке, Золотой Ниве и Нескучному Донецкой области.

На Запорожском направлении обстреляны районы 23 населенных пунктов, в частности Новополь, Ольговское, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Степное в Запорожье и Великомихайловка Днепропетровской области.

На Херсонском направлении минометные и артиллерийские обстрелы подверглись районам 19 населенных пунктов. Среди них — Голая Пристань, Золотая Балка, Качкаровка, Милово, Антоновка и Херсон.

оккупанты продолжают нести потери. Для реабилитации раненых и прикрываясь гражданскими, противник обустроил очередной военный госпиталь в Херсонской области. На первом этаже Каирского психоневрологического дома-интерната разместили военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, а гражданских пациентов – перевели на другие этажи. Медицинское оборудование оккупанты изъяли и перевезли из районной больницы населенного пункта Большая Лепетиха.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупанто и 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Наши же подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 8 районов сосредоточения живой силы противника.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что сейчас происходит ключевой момент в войне России против Украины. Агрессор проводит мобилизацию и просит помощи у своих союзников. Сейчас на фронте продолжается борьба за инициативу, поэтому РФ проводит мобилизацию и просит о помощи у Беларуси, Ирана, Эритреи и других своих союзников.

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