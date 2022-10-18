ВСУ отразили вражеские атаки на 6 участках в Донецкой области, а в Херсонской области оккупанты грабят местных, обустраивая оборону: сводка Генштаба

Российские оккупанты принялись возводить оборонительные позиции в Херсонской области за счет имущества местного населения.

Начались 237 сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Оккупанты и дальше пытаются наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

О ситуации на фронте говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Берестово Харьковской области; Бахмутское, Иванград, Клещиевка, Первомайское и Марьинка Донецкой области.

Оккупанты обстреливают позиции Сил обороны и населённые пункты на линии столкновения и обустраивают свои позиции для обороны.

Обстрелы:

За прошедшие сутки противник нанес 10 ракетных и 58 авиационных ударов, совершил до 60 обстрелов с РСЗО.

Вражеские удары получили районы более 35 населенных пунктов. В частности, Киев и область, Одесская, Николаевская области; Белогоровка, Терны, Красногоровка и Марьинка Донецкой области; Новая Каменка и Белогорка Херсонской области. Для этого противник использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, задействованы 43 беспилотных летательных аппарата иранского производства "Shahed -136", 38 из которых сбиты украинскими воинами.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также применения ударных БПЛА "Shahed-136" с территории Республики Беларусь.

В других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области и Середина-Буда и Дмитровка Сумской области;

на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Хатне, Старица и Стрелка;

на Купянском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Берестово, Гряниковка, Двуречная, Котляровка, Серебрянка и Стельмаховка;

на Лиманском направлении – из разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Грековка, Заречное, Надежда, Новоегоровка и Терны. Здесь враг использовал и ударные БпЛА;

на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник наносил огневые поражения из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения.

В Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстрелял более 15 населенных пунктов. Среди них – Белогорье, Богоявленко, Угледар, Малиновка, Орехов и Шевченко.

На Южнобужском направлении кафиры обстреливали военную и гражданскую инфраструктуру. Огневое поражение потерпели районы более 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Для ведения воздушной разведки противник совершил более 30 вылетов БПЛА.

Российские оккупанты принялись возводить оборонительные позиции в Херсонской области за счет имущества местного населения. Так, в населенном пункте Благодатное Херсонской области из частных домохозяйств мирных граждан изымают строительные материалы и металлические конструкции усадеб для оборудования инженерных укреплений.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 22 удара. Подтверждено поражение 18 районов сосредоточения вооружения и военной техники, опорного пункта, а также 3 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили 3 крылатых ракеты.

Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два объекта ПВО и артиллерии, один боеприпасный состав и другие военные цели противника.

Напомним, что украинская авиация за прошедшие сутки отработала по позициям врага, нанеся удары по 25 районам скопления техники и живой силы. Также наши подразделения ПВО сбили 15 вражеских БПЛА.

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