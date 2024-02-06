ВСУ отразили вражеские атаки на четырех направлениях фронта: какая ситуация на поле боя

В частности, украинские войска стойко держат оборону на Авдеевском направлении, где в течение суток отразили 29 вражеских атак.

На фронте произошло 126 боевых столкновений в течение суток 5 февраля. Украинские войска отразили вражеские атаки на Купянском, Лиманском, Бахмутском и Запорожском направлениях, а также продолжают сдерживать противника на Авдеевском, Марьинском и Херсонском направлениях.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил 8 февраля.

За прошедшие сутки на фронте произошло 126 боевых столкновений. Российские войска нанесли 7 ракетных и 35 авиационных ударов, совершили 90 обстрелов с РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам. В результате атак есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Так, оккупанты нанесли авиаудары по следующим населенным пунктам: Синьковка, Ивановка, Степная Новоселовка, Берестово Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Серебрянка, Григоровка, Нью-Йорк, Ласточкино, Авдеевка, Угледар, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем врага оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях российские войска сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски украинских войск на угрожающие направления, наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы в Белгородской области.

На Купянском направлении Силы обороны Украины отразили 8 атак у Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону войск.

На Лиманском направлении ВСУ отразили 20 атак захватчиков недалеко от Белогоровки Луганской области и Ямполевки, Тернов, Торского, Григоровки Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские войска отразили 10 атак противника вблизи населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Клищиевка Донецкой области.

Также читайте Подготовительные действия к более широким операциям: эксперт о плацдарме ВСУ на Херсонщине

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать оккупантов, которые в дальнейшем пытаются оцепить Авдеевку. Украинские войска стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Так, за прошедшие сутки Силы обороны отразили там 29 атак в районе населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 16 атак южнее Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать оккупантов недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Там защитники отразили 26 атак.

На Шахтерском направлении российские войска наступательных (штурмовых) действий не предпринимали.

В Запорожском направлении украинские защитники отбили 2 атаки противника в районе Роботино Запорожской области.

В Херсонском направлении Силы обороны удерживают позиции и отражают штурмы российских войск. Несмотря на значительные потери, захватчики не оставляют попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 3 безуспешных штурмовых действия.

В то же время, украинские войска своими активными действиями наносят оккупантам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки подразделения украинских ракетных войск нанесли удары по 1 району сосредоточения личного состава, 2 пунктам управления и 3 складам боеприпасов противника.

К слову, по мнению руководителя центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, в апреле, когда враг возьмет оперативную паузу на фронте, ВСУ могут воспользоваться этим и провести собственную наступательную операцию.

Читайте также: