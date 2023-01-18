ВСУ отразили вражеские атаки около 9 населенных пунктов и прицельно ударили по оккупантам: сводка Генштаба

В Украине начались 329 сутки российского широкомасштабного вторжения. Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступления на Бахмутском направлении (Донецкая область). Ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении (Донецкая область).

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 18 января.

Российские оккупанты за сутки, 17 января, нанесли 6 ракетных ударов, 3 из которых по гражданским объектам городов Купянск и Краматорск, а также 14 авиационных ударов. Также враг совершил 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На всей территории Украины остается высокой угроза нанесения авиационных и ракетных ударов РФ по гражданским объектам.

Подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Соль, Красная Гора, Бахмут, Клищиевка, Водяное, Невельское, Марьинка и Победа в Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается постоянной. В приграничных с Украиной районах наступательных группировок противника не обнаружено. Республика Беларусь продолжает поддерживать российскую вооруженную агрессию, на ее аэродромах и в воздушном пространстве продолжаются совместные учения авиационного компонента региональной группировки Вооруженных сил России и Беларуси.

В то же время Силы обороны Украины принимают меры по недопущению провокационных действий или диверсий со стороны противника, усиливается противовоздушная оборона.

За прошедшие сутки противник продолжал осуществлять артиллерийские и минометные обстрелы вдоль всей линии столкновения. Обстрелы подверглись районам населенных пунктов Николаевка Черниговской области; Ровно, Атинское, Искрисковщина и Новодмитровка Сумской области и Ветеринарное, Красное, Лукьянцы, Нескучное, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Рыбалкино, Белый Колодец, Нестерное, Землянки, Новомлынск, Бологовка, Каменка и Двуречная Харьковской области.

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На Купянском направлении огневого воздействия подверглись районы Кисловки, Берестового, Котляровки, Вишневого, Ивановки Харьковской области, а также Новоселовского, Стельмаховки и Андреевки в Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял из всех имеющихся наземных огневых средств районы населенных пунктов Макеевка, Площанка, Невское, Краснопоповка, Кременная, Диброва Луганской области и Терны и Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении огневого поражения вражеской артиллерии потерпели Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Белогоровка, Веселое, Соледар, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из артиллерии и минометов по Угледару, Никольским Дачам и Пречистовке Донецкой области.

В Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 10 населенных пунктов, в частности, Времовка и Новополь Донецкой области и Темировка, Щербаки, Степное, Каменское и Плавни на Запорожье.

На Херсонском направлении оккупанты продолжают террор мирного населения. Минометные и артиллерийские обстрелы, в частности, подверглись Антоновке и Херсону, пострадали гражданские люди.

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Отмечается, что из-за недостаточного количества коллаборантов, захватчики вынуждены завозить чиновников из РФ для выполнения управленческих функций оккупационного режима на временно захваченных территориях. К тому же наблюдается нехватка работников в разных отраслях, потому что местные жители не желают сотрудничать с оккупантами. Поэтому россияне пытаются ввезти рабочих из той же России и временно оккупированного Крыма.

Кроме того, наша авиация в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения врага, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, в районе Соледара, зенитчики уничтожили вражеский самолет Су-25 оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили 2 пункта управления, а также 5 районов сосредоточения захватчиков, состав боеприпасов, станцию РЭБ и радиолокационную станцию.

Напомним, представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый 17 января рассказал, что в Соледаре, даже там, где россияне продвинулись, по ним ведется перманентный огонь артиллерии. оккупанты пытаются спрятаться в уцелевших зданиях, но по ним ведется жесткий огонь.

Как сообщалось, российские оккупанты днем 17 января ударили ракетой С-300 по Купянску и разбомбили ею тамошний автотранспортный профессиональный колледж.

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