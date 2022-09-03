ВСУ отразили вражеские атаки в районах 7 населенных пунктов в Донецкой области и уничтожили технику врага — Генштаб

Вооруженным силам Украины удалось успешно отразить атаки врага в районах населенных пунктов Долина, Соледар, Новобахмутовка, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка в Донецкой области.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"В течение суток, для поддержки действий наземных группировок, украинская авиация совершила более 5 ударов, в ходе которых была уничтожена боевая техника, средства РЭБ, ПВО и значительное количество живой силы на Донецком и Южнобужском направлениях", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что подразделениями противовоздушной обороны ВСУ по разным направлениям уничтожены один вертолет, три БпЛА и пять крылатых ракет "Калибр".

"Ракетные войска и артиллерия Сил обороны продолжают выполнять задачи по контрбатарейной борьбе, нарушению системы управления и логистического обеспечения противника. Нанесено поражение по трем пунктам управления. Уничтожен один объект размещения личного состава противника. Так, в зону поражения попало подразделение российских спецназовцев, потери уточняются. Также, уничтожена техника радиоэлектронной борьбы и состав боеприпасов, чем значительно снижены возможности противника по ведению наступательных действий", — отчитывается Генштаб.

Напомним, оккупанты пытаются установить полный контроль над Донетчиной и сосредотачиваются на содержании захваченных районов.

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