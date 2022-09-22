ВСУ отразили вражеские атаки в районах Купянска, Зайцево и Новомихайловки — Генштаб

Украинская авиация и артиллерия на фронте уничтожала сосредоточение живой силы и военной техники противника.

За текущие сутки, 22 сентября, украинские защитники отбили вражеские атаки в районах Купянска, Зайцево и Новомихайловки.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба.

За сутки украинская авиация поразила десять районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и две позиции зенитных ракетных комплексов.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника оккупантов.

Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки нанесли огненное поражение, в частности, по четырем пунктам управления, двум районам сосредоточения личного состава и военной техники, трем позициям ПВО, позиции артиллерии, а также трем складам боеприпасов.

Ранее в Генштабе сообщили, что на фронте оккупанты пытаются сорвать активные действия ВСУ и ведут обстрелы.

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