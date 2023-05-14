ВСУ отразили все атаки, авиация 10 раз ударила по врагу – Генштаб

За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных удара, в частности по городам Тернополь и Николаев, в результате чего ранены среди мирных граждан, поврежден многоэтажный дом и другая гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил Генштаб.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего за прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов по районам населенных пунктов Прогресс, Мхи, Семеновка, Новгород-Северский Черниговской области и Бударки Харьковской области.

В Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки, Новоселовского и восточной окраины Стельмаховки. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Ольшана и Котляровка. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Новомлынск, Двуречная, Табаевка, Никополь Харьковской области и Стельмаховка — Луганской.

На Лиманском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Макеевке Луганской области и Белогоровке, Верхнекаменному, Спорному и Берестовому — Донецкой.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Григоровка, Богдановка, Хромово, Бахмут и Белая Гора. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Васютинское, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Курдюмовка и Северное. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Федоровка Вторая, Орехово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Дружба, Северное, Южное, Торецк, Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиаудару по району Авдеевки и обстрелял Первомайское и Карловку Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеские обстрелы подверглись Георгиевке и Победе Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиаудару вблизи Пречистовки. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Шахтерское.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Нанесли авиаудары по районам населенных пунктов Времовка Донецкой области, Бурлацкое, Малиновка, Затишье, Гуляйполе, Малая Токмачка, Малые Щербаки Запорожской области, а также Берислав и Казацкое Херсонской области.

Противник и дальше пытается восполнять свои потери в живой силе за счет заключенных лиц из Российской Федерации. Недавно отмечено прибытие около 200 таких лиц в один из полевых лагерей противника во временно оккупированном Рогово Луганской области для прохождения 4-недельного курса общевойсковой подготовки. До конца месяца ожидается прибытие еще 250 осужденных.

Также в районе населенного пункта Можняковка Луганской области оккупанты организовали подготовку для 800 вновь прибывших российских заключенных.

В районе населенного пункта Новопетровка Запорожской области на территорию полигона для военной подготовки недавно прибыло около 400 наемников из состава российских узников, завербованных ЧВК "Вагнер". Подготовка продлится несколько недель. В ближайшее время для военной подготовки ожидается прибытие еще 400 наемников из российских осужденных.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника и 4 удара по вражеским зенитно-ракетным комплексам. Также нашими защитниками сбиты 3 вражеских разведывательных БпЛА типа "Орлан-10", уничтожены 2 разведывательных дрона типа Zala, 4 баражирующих боеприпаса "Ланцет" и еще 5 — неустановленного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения живой силы, реактивную систему залпового огня на огневой позиции, 2 средства противовоздушной обороны, 2 склада боеприпасов, а также 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.